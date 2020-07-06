Çocuklarda tırnak yemeye yol açan nedenlere dikkat ! Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Tırnak yeme hastalığı nedir?

Tırnak yeme, el tırnaklarının etrafındaki deriyi yeme, el ve ayak tırnaklarını koparma, kemirme ve ayak tırnaklarını yeme, çoğunlukla 3-4 yaşından itibaren başlayan bir tür davranış bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabilir.

Çocuklarda tırnak yemeye yol açan nedenler nelerdir?

Korku ve kaygı durumları,kendine güvensizlik,aile içi sorunlar ve çatışmalar,aşırı baskılı ve kontrolcü aile ortamı,kıskançlık duyguları,İlgi ve sevgi eksikliği gibi...hemen her tür olumsuz duygu durumu çocuğun tırnak yeme davranışı göstermesine neden olabilir.Aynı şekilde sürekli eleştirilen,ilgisiz ve sevgisiz bir ortamda büyüyen çocuk yaşadığı gerginliği tırnak yiyerek ortaya koyabilir.Tırnak yeme davranışı kesinlikle bir davranış bozukluğudur ve mutlaka sebepleri bulunarak tedavi yolları araştırışmalıdır.Çok sevdiği bir yakınını kaybeden çocuk, üzüntüsü nedeniyle bu tırnak yeme davranışına yönelebilir.Okulda,ailede korku yaşayan ve cezalandırılma kaygısı taşıyan çocuk tırnak yiyebilir. Anne ve babasından uzun süre ayrı kalan yada anne ve babadan yakın ilgi ve sevgi görmeyen çocuk tırnağını yiyebilir. Yakın çevresine kızan, onlara karşı öfke duyan çocuk tırnak yeme davranışını sergileyebilir.

Çocuklarda Tırnak Yeme Davranışı Nasıl Tedavi Edilebilir?

Tırnak yeme davranışının altında yatan neden bulunarak o noktanın doyurulması gerekmektedir. Yapılması gereken,yanlış davranışın ve alışkanlığın değiştirilerek yerine yeni ve sağlıklı olan davranışı yerleştirmektir. Buna 'davranış biçimlendirme' diyoruz ve bu biçimlendirmeyi yapabilmek adına uzman desteği almak çok yararlı olacaktır.

Kaynak: Bültenler