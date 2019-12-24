Çocuklarda saldırganlığın sebebi vitamin eksikliği olabilir

24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:50

Yenilikçi sağlık ürünleri üreten ve geliştiren Vitabiotics, Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediğinin ortaya çıktığını duyurdu.

Vitabiotics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi, gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi oranlarının çocukların davranışları üzerindeki etkilerini araştırdı.

Araştırmaya göre, vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi.

Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre, folik asit, A ve D vitaminleri, demir, iyot ve çinko mineralleri başta olmak üzere birçok esansiyel vitamin ve mineral alımı günlük gereksinimi karşılayamıyor.

Araştırmalar, özellikle ergenlik dönemindeki çocukların kahvaltıyı atladıklarını, yüksek kalorili, yağlı ve şekerli besin tükettiklerini gösteriyor. Sağlıklı beslenen gençlerin oranı sadece yüzde 7. Bu nedenle testlerde vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve uzmanlar, bu eksikliği takviye besinlerle gidermeyi öneriyor.

Tek yönlü beslenmeden uzak durulmalı

Bir çocuk, vitamin-mineral rezervleri düşükse sağlıklı beslense dahi bunu enerjiye dönüştüremiyor. A vitamini eksikse büyüme geriliyor, çinko eksikliği hücre oluşumunu engelliyor, magnezyum eksikse çocukta antisosyal ve agresif davranışlar oluşuyor, D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflıyor.

Ayrıca multivitaminlerin ve omega-3'ün çocukların zeka gelişimini doğrudan etkilediği, sözel iletişim becerisi ve okuduğunu anlayabilme kabiliyetine de etki ettiği kanıtlanmış durumda.

Kız ve erkek çocuklarının ihtiyacı farklı olurken, kız çocuklarında her ay menstrüel siklus nedeniyle demir ve folik asit ihtiyacı önem kazanıyor. Erkek çocuklarının maruz kaldığı oksidatif stres de likopen, koenzim Q-10 gibi antioksidanlara ihtiyacı artırıyor.

Wellteen vitamin mineral desteği, kız ve erkek çocukları için iki ayrı formülasyona sahip. Bu yüzden çocukların tek yönlü beslenmeden uzaklaşması ve besin çeşitliliğine yönelmesi büyük önem taşıyor. Karbonhidrat veya protein gibi tek bir besin grubu ağırlıklı beslenme, çocukların ihtiyacı olan vitaminleri almasını engelliyor. Günlük olarak karşılayamadıkları vitamin-mineralleri takviye olarak almaları önem taşırken, vitamin ve mineral alımı, çocukları kronik hastalıklar ve obeziteden koruyor.

"Beslenme yetersizliği antisosyal davranış biçimine dahil edilebilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vitabiotics Türkiye Ülke Direktörü Uzman Eczacı Ayşen Dinçer, şunları kaydetti:

"Gelişim çağındaki çocuklarda vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi takviyesinin davranışsal etkilerini araştıran orta ve şiddetli derecede davranış bozukluğu olan 13-16 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar iki gruba ayrılmış. 12 hafta boyunca bir gruba Wellteen vitamin mineral desteği, diğer gruba ise tedaviye yönelik etkisi olmayan plasebo içeriği verilmiş. Araştırmanın sonucuna göre, Wellteen vitamin mineral desteği alan çocukların davranışlarında iyileşme, plasebo grubunda ise kötüleşme görülmüş."

Bu sonucun beslenme ile ilişkisini araştıran ekipten Profesör John Stein ise beslenme yetersizliğinin antisosyal davranış biçimine dahil edilebileceğini aktararak, "Beslenme sorunlarını düzelttiğimizde davranışlarda düzelme de görülebilir. Yiyip içtiklerimizden yeterli vitamin, mineral ve yağ asitlerini alamadığımızda sağlığımızla ilgili sorunlar çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her birey ancak günlük 5-9 porsiyon arasında sebze-meyve tükettiğinde gerekli vitaminleri alabiliyor. Gençlerin günlük tükettiği sebze-meyve miktarıysa 0,7 ile 1 porsiyonun bile altında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA