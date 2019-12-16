Çocuklarda sağlıklı ayakkabı seçiminin püf noktaları

16.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:35

Ebeveynlerin ortak gayesi çocuklarının sağlıklı, mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmesi bu nedenle anne ve babalar çocukların kıyafetlerini özenle seçerken, aksesuar olarak da en çok yakışan ayakkabıları giymelerini isterler.

ESKİ MODA SÖYLEMLER GEÇMİŞTE KALDI

Daha önceki yıllarda kız çocuklarına daha fazla alternatif sunan moda sektöründe artık erkek çocuklar için de dikkat çekici alternatifler sunulmakta. Bununla birlikte yetişkinlere sunulan farklı seçenekler çocuk moda sektöründe de bulunuyor. Klişeleşen kız pembe giyer erkekse mavi söylemleri ise yeni moda anlayışıyla tarih olmakta.

SEZONUN EN TREND KOMBİNLERİ İÇİN AYAKKABI ŞART

Ayakkabılar her yaş modada olduğu gibi çocuk modasında da stilin kilit unsurlarıdır. Kısaca ayakkabılar olmadan trendler tam anlamıyla tamamlanmış olmuyor. Zaman zaman yeni stiller ve modeller ortalığı kasıp kavurur ve herkesin üzerinde görmeye başlarız. Çocuklarda son döneme damga vuran kırmızı, yeşil, mor, sarı, turuncu, mavi gibi renkli ayakkabı kombinleri işte buna en güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor.

EBEVEYNLER İÇİN ÖNCELİK SAĞLIK

Ayaklar bedenin tüm yükünü taşırken, çocukların sağlıklı ayakkabı seçimi de anne babalar için büyük önem arz ediyor. Ebeveynler için trend olan ürünlerin bir o kadar da sağlıklı olmaları gerekiyor. Devamlı hareket halinde olan ve durmak bilmeyen çocuklar için organik malzemelerden yapılmış ayakkabılar ailelerin tercih sebebi olmaya devam ediyor.

İÇ VE DIŞ MALZEMELERİNİ ÖNEMSEYİN

Ayakkabının üst kısmı deri veya kanvas olmalıdır. Hava alacak ancak dış etkenlerden de koruyacak şekilde yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Burun tarafı parmak hareketlerine izin verecek şekilde yuvarlak olmalıdır. Çocukların ayakları çok fazla terlediğinden, ayakkabı içindeki tabanlık teri emebilir nitelikte olmalıdır. Doğal malzemelerden yapılmış ayakkabılar tercih sebebi olmalıdır.

Kaynak: Bültenler