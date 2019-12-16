Çocuklarda rota virüsüne dikkat

16.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:16

Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne ishal, kusma ve yüksek ateş şikayeti ile getirilen 8 aylık bebekte rota virüsü tespit edildi. Tekin bebek uygulanan tedavi yöntemi ile kısa sürede sağlığına kavuştu.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne ateş, kusma ve ishal şikayeti ile getirilen 8 aylık Tekin Abar'da rota virüsü tespit edildi. Hastaneye yatışı gerçekleştirilen ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas'ın uyguladığı tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşan Tekin bebek, yapılan kontrol ve takip sonucu sağlıklı bir şekilde kısa sürede taburcu edildi.



Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne rota virüsü nedeniyle son 1 ayda 20 hasta geldiğine dikkat çeken Dr. Ayas, "Rota virüsüne bağlı olarak görülen rota virüs enfeksiyonu bebek ve çocuklarda aşırı su kaybına yol açan ishallere neden olan bir hastalıktır. Rota virüsü, her yaşta görülebildiği gibi 4 ay-24 ay arasındaki bebeklerde daha ağır seyretmektedir. Mide ve bağırsak iltihabının en yaygın nedeni olan rota virüsü, ince bağırsağa yerleşerek çok şiddetli ishal, kusma ve ateş ile kendini gösteriyor. Özellikle vücutta yüksek oranda sıvı kaybına sebep olması nedeniyle gerekli önlemler alınmayıp tedavi edilmediği takdirde ciddi tahribatlara yol açabiliyor. Bu nedenle belirtiler görüldüğü an hemen bir uzmana başvurmak önemli" dedi.



"Hastalıktan korunmak için hijyene dikkat etmek gerek"



Bebeklerde ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olan rota virüsünden korunmak için hijyene dikkat etmenin yanı sıra aşı ile de tedbir alınabileceğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas, "Hastalık bulaşıcı. Rota virüsü, solunum yoluyla, dışkıyla temas etmiş su ve yiyeceklerin tüketilmesiyle, virüs bulaşmış eşyalara dokunma, ardından el ve ağız teması ile bulaşabiliyor. Genellikle okul ya da kreşler salgınlara neden olabiliyor. Hastalıktan korunmak için hijyene dikkat etmek, çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak, temiz gıdalar ve temiz su tüketimine dikkat edilmesi gerek. Çocuğun yaşam alanlarının temiz tutulması da hastalıktan korunmak açısından oldukça önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA