Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı
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Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı

07.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:58
Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı

Çocuklar ve yetişkinlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda farklı türde ve sayıda antikor ürettikleri gözlendi.

Çocuklar ve yetişkinlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda farklı türde ve sayıda antikor ürettikleri gözlendi.

ScienceDaily'nin haberine göre, konuyla ilgili çalışma, Columbia Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldü.

Sonuçları "Nature Immunology" dergisinde yayımlanan çalışma çerçevesinde, Kovid-19'a yakalanan 47 çocuk ve 32 yetişkin incelendi.

Çocuklardan 16'sının Çok Sistemli İnflamatuar Sendrom tedavisi gördüğü, bu tedaviyi görenler hariç çocukların yarısında Kovid-19 belirtilerine rastlanmadığı ifade edildi.

Farklı yaşlardan yetişkinler arasında da hastaneye yatırılanlar ve evde tedavi görenlerin bulunduğu belirtildi.

Çalışmada yetişkinlerle kıyaslandığında çocukların Kovid-19'un insan hücrelerini enfekte etmek için kullandığı sivri uçlu proteinine karşı çok az antikor ürettiği, çocukların antikorlarının en düşük nötrleştirme faaliyetine sahip olduğu görüldü.

Çocukların ayrıca virüs insan hücrelerini enfekte ettikten sonra sadece bağışıklık sistemine görünen viral bir proteine karşı çok daha az sayıda antikor ürettiği bulgusu da elde edildi.

Bunun enfeksiyonun çocuklarda çok fazla yayılmadığı ve çok fazla sayıda hücreyi öldürmediği anlamına geldiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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