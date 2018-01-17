Çocuklarda Kış Hastalıkları ve Korunma Yolları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Şen, çocuklara küçük yaşta kişisel hijyen, el yıkama ve bakımının öğretilmesinin, bulaşıcı hastalıklardan korunmada çok etkili olduğunu söyledi. Liv Hospital Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Emel Şen kış mevsimiyle gelen çocuk hastalıkları hakkında bilgilendirdi. Dr. Şen, "Her yıl havaların soğumaya başlamasıyla çocuklarda hastalıklar artmaya başlıyor. Ateş, burun akıntısı, hırıltılı öksürük, ishal, halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetler çocukların ve dolayısıyla ailelerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Kış aylarında hastalıklara karşı en dirençsiz grubun başında çocuklar geliyor. Okulların açılması ile birlikte ev ve arkadaş ortamından sınıf yuva ve kreş gibi kalabalık ortamlara geçen çocuklar, burada çok sayıda çocukla temas ettiklerinden yaz aylarına göre daha fazla hastalanmaya başlıyorlar. Hastalıklar kış aylarında daha çok damlacık enfeksiyonu ile çocuktan çocuğa bulaşıyor. Virüsler enfekte damlacıkların havada asılı kalması ve bunların solunum yolu ile alınması sonucu bir çocuktan diğerine ya da bir erişkinden çocuğa kolayca bulaşabilir. Bazen aksırık, hapşırıkla çevreye yayılan, içinde virüs bulunduran bu damlacıklar çevredeki cisimlere tutunurlar. Diğer çocuklar da bu cisimleri ağzına götürdüklerinde virüsü kapabilirler" dedi.

KIŞ AYLARINDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

En sık görülen hastalıklara değinen Yrd. Doç. Dr. Emel Şen, "En sık görülme soğuk algınlığı ve solunum yollarının viral hastalıklarıdır. Soğuk algınlığı ve solunum yollarının hastalıklarıdır. Soğuk algınlığı süt çocukluğu çağından başlamak üzere okul çağına kadar artarak devam eder. Soğuk algınlığı dışında diğer üst solunum yolu hastalıkları yani tonsillit (bademcik enfeksiyonu),nezle, krup, larenjit, orta kulak iltihabi, bronşit ve pnömon (zatürre) en sık görülen kış hastalıklarıdır. Bunlar içerisinde sadece soğuk algınlığının 300 den fazla viral etkeni vardır ve tek başına en çok doktor ziyaretine sebep olan hastalıktır" diye konuştu.

ÇOCUKLARI KORUMA YOLLARI

Çocukları hastalıklardan nasıl korunabileceğinden bahseden Dr. Emel Şen, "Aşıların zamanında ve tam olarak yapılması gereklidir. Çocuklara küçük yaşta kişisel hijyen, el yıkama ve bakımının öğretilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunmada çok etkilidir. Hapşırma, öksürme ve mendil kullanımının küçük yaşta öğretilmesi hastalıklardan korunmada en önemli adımlardır. Bol sıvı tüketilmesi, dengeli beslenme ve spor yapmak bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etkenlerden biridir. Hasta çocukların okula gönderilmemesi, hem diğer çocukları korumak hem de istirahat ve iyileşmenin hızlanması için gereklidir. Sınıfların her teneffüste havalandırılması gereklidir. Özellikle yakın temas ile oyunlar oynayan küçük çocuklarda hastalıkların bulaşması daha sık ve kolay olur, ağza sürülen cisimlerin paylaşılması engellenmeli, ortak alanlar sıkça temizlenmelidir" şeklinde konuştu.

(İHA)