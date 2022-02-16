"Çocuklarda Kaygı Bozukluğunda Uzmana Danışılmalı" - Haberler
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"Çocuklarda Kaygı Bozukluğunda Uzmana Danışılmalı"

DailyMotion.com - Güncel
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New York'ta görev yapan Psikiyatr Doktor Sarper Taşkıran, salgının etkileri nedeniyle davranış değişikliği ya da kaygı bozukluğu yaşayan çocuklar için bir uzmana başvurulması gerektiğini, terapinin yeterli olmadığı durumlarda ilaç tedavisinin önerilebileceğini söyledi.

New York'ta görev yapan Psikiyatr Doktor Sarper Taşkıran, salgının etkileri nedeniyle davranış değişikliği ya da kaygı bozukluğu yaşayan çocuklar için bir uzmana başvurulması gerektiğini, terapinin yeterli olmadığı durumlarda ilaç tedavisinin önerilebileceğini söyledi

DailyMotion.com - Güncel

New York, İlaç, Güncel, Haberler

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