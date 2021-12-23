Çocuklarda internet kullanım oranı arttı - Haberler
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Çocuklarda internet kullanım oranı arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, salgın nedeniyle kapanma tedbirlerinin yoğun olduğu 29 Mart-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik bir araştırma yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu, salgın nedeniyle kapanma tedbirlerinin yoğun olduğu 29 Mart-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik bir araştırma yaptı. Buna göre çocuklarda internet kullanım oranı arttı; sosyal medyada geçirilen süre 3 saat oldu.

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