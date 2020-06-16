Çocuklarda içine kapanıklığa dikkat !
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Çocuklarda içine kapanıklığa dikkat !

Çocuk Gelişim Uzmanı Selin Şit konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Çocuklarda içine kapanıklığa dikkat !
16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:42

Çocuklar, yeni bir ortama girdiklerinde ya da yeni birileriyle tanıştıklarında çekimser davranabilirler. Bu durum sanılanın aksine normaldir. Yeni bir ortama giren çocuk, ilk etapta etrafını izler ve kendini güvende hissettiği zaman iletişim kurmaya başlar. Ancak, bazen çocuklar arkadaş ortamlarına girdiğinde kendilerini ifade edemez, kalabalık ortamlara giremez, soru sorulduğu zaman cevap veremezler. Bu durumu sık sık yaşadıklarında içine kapanık olabilecekleri düşünülür. Hatta öyle ki, bazı çocuklarda bu beden diline de yansır.

Bir çocuğun sadece ailesi ile iletişim kuruyor olması, aile dışında birisi soru sorduğunda cevap vermemesi gibi bulgular sosyal fobiyi düşündürebilir. Sosyal fobi, çocuğun ortamda utanacağını düşündüğü için konuşmaması ile kendini gösteren bir problemdir.

İÇİNE KAPANIKLIĞIN SEBEPLERİ

Ailede şiddetin ve baskının olması çocuğun içe kapanık olmasına sebep olabilir. Evdeki baskıdan dolayı çocuk ezilir ve düşüncelerini dile getiremeyen bir çocuk haline gelebilir.

Çocuk, anne ile arasında yeteri kadar duygusal bağ kuramazsa bu, çocuğun içe kapanık olmasına ya da aşırı hırçın olmasına sebep olabilir.

Çocuğun fikirlerine değer verilmez, her durumda aşağılanır, sürekli 'hayır' sözüne maruz kalır ve engellenirse çocuk, kendisini ifade etmekten çekinir ve ileride kendi sınırlarını çizemeyen ve başkalarına bağımlı yaşayan, korkak, çekingen, içe kapanık ve hatta ileri safhalarda sosyal fobi yaşayan bir çocuk olabilir.

ANNE BABALARA ÖNERİLER

-Çocuğun kendisini ifade etmesini sağlayarak, ona ve onun fikirlerine değer verdiğinizi gösterin.

- Çocuğunuza nasıl iletişim kurulabileceğine dair model olun. Yabancılarla nasıl diyaloğa geçmesi gerektiğini ona gösterin.

- Çocuğun, kendisini güvende hissedeceği ve yanında bulunacağınız ortamlarda yabancılarla iletişim kurması için destekleyin.

- Çocuğunuza sorumluluklar verin ve bu sorumluluğu yerine getireceğinden emin olduğunuzu ona hissettirin, cesaretlendirin, sözel pekiştireçler vererek onu destekleyin.

- İletişim kurması için onu asla zorlamayın. Motive ederek onu alıştırmaya çalışın.

- Hep eksikliklerini görmeyin,artı yönlerini de görüp onu takdir edin.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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