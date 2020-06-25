Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat
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Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat

Çocuklarda günde 10-11 kez öksürmenin normal olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mine Başıbüyük, "Ancak gece uyutmayan, solunum sıkıntısının eşlik ettiği, ateş ve kilo kaybının görüldüğü durumlarda mutlaka doktora başvurulmalı." dedi.

Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat
25.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:15

Çocuklarda günde 10-11 kez öksürmenin normal olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mine Başıbüyük, "Ancak gece uyutmayan, solunum sıkıntısının eşlik ettiği, ateş ve kilo kaybının görüldüğü durumlarda mutlaka doktora başvurulmalı." dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, öksürüğün akciğerleri koruyan ve temizleyen gerekli bir refleks olduğuna dikkati çekerek, altında yatan nedenlere ilişkin açıklama yaptı. Dr. Başıbüyük, günde yaklaşık 10 kez öksürmenin normal olduğunu belirterek, "Ancak, ani ortaya çıkan, hızlı nefes alıp verme, solunum sıkıntısı, balgamlı, morarmanın eşlik ettiği, egzersizle artan, sabah daha belirgin olan, uykuda kaybolmayan, ateş ve kilo kaybının eşlik ettiği durumlarda mutlaka hastaneye başvurulmalı." dedi.

"Kalp hastalığı olabilir"

Çocuklarda psikojenik durumların, reflünün, alerjik durumların, baharatlı ve sert parçalı yiyeceklerin de öksürüğe neden olabileceğini belirten Dr. Başıbüyük, nedenleri şöyle sıraladı: "Kısa süreli çok şiddetli olmayan öksürükler genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıdır. Öksürük dört haftadan uzun sürerse yani kronik hale gelirse alerjik durumlar, reflü, kronik akciğer ve kalp hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar araştırılmalı. Çocukların sigara maruziyeti de mutlaka sorgulanmalı. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda öksürük sık görülür, astım ve kronik akciğer hastalıklarına yol açabileceği de akılda tutulmalı. Uykuda kaybolan, gürültülü ve garip öksürükler muayene ve tetkik sonuçları normalse psikojenik olabilir. Ateş ve kilo kaybının eşlik ettiği kronik öksürüklerde tüberküloz (verem) hastalığı kan, PPD deri testi ve akciğer filmi ile araştırılmalı."

(İHA)

Kaynak: İHA

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