Çocuklarda empati için engelli oyuncak bebek üretiyor

ADANA'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Zeynep Bademci (40), çocukların engelli bireylere empatiyle yaklaşmasını sağlamak için protezli, engelli amigurumi bebekler üretiyor.

ADANA'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Zeynep Bademci (40), çocukların engelli bireylere empatiyle yaklaşmasını sağlamak için protezli, engelli amigurumi bebekler üretiyor. Bademci, projesinin ülke genelinde yayılmasını sağlamak için malzeme desteği bekliyor.

Adana'da 8 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu sol bacağını diz altından kaybeden Zeynep Bademci, evinde geçirdiği zaman içerisinde, sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış hali olan 'amigurumi' tekniğini öğrendi. Bu yöntemle antibakteriyel iplikler ile sağlıklı ve yıkanabilir amigurumi bebekler yapmaya başlayıp hayata tutunan Bademci, oyuncakların satışını yaparak 2 çocuğunun eğitim masraflarını karşılamaya başladı. Çocukların engelli bireylere olan yaklaşımında farkındalık yaratmak için 'engelli ve protezli amigurumi bebek' yapımına da başlayan Bademci, bu projesinin ülke genelinde yayılması için malzeme desteği beklediğini kaydetti.

'ÇOCUK SEVGİSİNE İHTİYACIMIZ VAR'Hobi olarak başladığı bu işin zamanla geçim kaynağı olduğunu belirten Zeynep Bademci, "Protezli bir bebek ürettim. Tekerlekli sandalyede bir oyuncak üretmek istiyorum. Kolu ya da gözü olmayan bir bebek yapmak istiyorum. Bu yolla çocukların bizlere empati kurabileceğini düşünüyorum. Dışarı çıktığımızda çocukların 'senin neden elin, neden bacağın yok' diyerek bakışları bizi üzüyor. Onlar da bizi görünce üzülüyor. Bu durumun benimsenmesini istiyorum. Bedensel engelli insanların da daha özgür, korkmadan, üzülmeden dışarıda gezmelerini istiyorum. Benim çocuğumun psikolojisi bozulur diye düşünmesin anneler. En büyük engel sevgisizliktir. Bedensel engellilerin sevgiye, özellikle çocuk sevgisine çok ihtiyacı var. Çünkü bunun şifa olduğuna inanıyorum. O yüzden hem onlar bizimle hem biz onlarla iç içe olursak bu durumu daha güzel öğretebiliriz çocuklarımıza. Hem büyüdüklerinde okulda arkadaşlarını dışlamamış olurlar. Engelli bir bireyin de okuyabilmesi, rahat rahat gezebilmesi, ona destek olabilmesi için bu projeyi hayata geçirmem gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

ANTİBAKTERİYEL YIKANABİLİR İPLERDEN YAPILIYOR

Projesi için malzeme desteğine ihtiyacı olduğunu dile getiren Bademci, "Çünkü bayağı teferruatlı oluyor bebeklerimiz. Bunlar koton iplerle yüzde yüz antibakteriyel, yıkanabiliyor. Hiçbir şekilde çocuklara zarar vermiyor. Mikrop üretmeyen iplerimiz bunlar. Böyle olunca biraz daha fiyat yüksek oluyor tabi ki. Bambu iplerle, pamuk iplerle yaptığımız için hem daha sağlıklı. Hem bize hem çocuklarımıza, geleceğe ömürlük bebekler üretmek istiyorum. Herkesin hayatına dokunmak istiyorum açıkçası" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN