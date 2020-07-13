Çocuklarda doğru beslenme ve hareketli yaşam obezitenin önüne geçilebilir
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Çocuklarda doğru beslenme ve hareketli yaşam obezitenin önüne geçilebilir

Sabri Ülker Vakfı'nın paylaştığı bilgilere göre, doğru beslenme davranışları ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesiyle çocukluk çağında görülen obezitenin önüne geçmek mümkün.

Çocuklarda doğru beslenme ve hareketli yaşam obezitenin önüne geçilebilir
13.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:56

Bu dönemde; COVID-19 salgını ve evde eğitim nedeniyle ev ortamında daha çok vakit geçiren çocuklar, hareketsizlik ve sürekli yemek yeme gibi nedenlerle obezite riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) '21. yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunu' olarak nitelendirdiği çocukluk çağı obezitesi, küresel olarak son 30 yılda yüzde 60 arttı. Dünyada yaklaşık 42 milyon çocuk, aşırı kilolu veya obez. Sağlık Bakanlığı'nın "2019–2023 Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ile İlgili Eylem Planı"nda yer alan bilgilere göre Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verileri beş yaş altı çocuklarda fazla kilolu/şişman oranını yüzde 10,9 olarak tespit etti. Türkiye Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ 2009) Projesi Araştırma Raporu'nda ise, Türkiye genelinde 6-10 yaş grubu çocukların yüzde 14,3'ünün fazla kilolu, yüzde 6,5'inin de obez olduğu saptandı.

Sabri Ülker Vakfı'nın derlediği bilgilere göre, çocuklarda ve ergenlerde genetik, metabolik, davranışsal, çevresel, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik pek çok etken obeziteye kapı açarken, yanlış diyet uygulamaları ve/veya yetersiz fiziksel aktivite de obeziteye neden oluyor. Dolayısıyla doğru beslenme davranışları ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesiyle, çocukluk çağında görülen aşırı kilo ve obezitenin önüne geçilebileceği düşünülüyor. Tespitlere göre, ortaokula geçiş sürecinde kendi yiyecek seçimlerinde daha özgür olan ergenlerin sağlıksız yiyeceklere erişimi de kolaylaşıyor. Ebeveynlerin beslenme davranışları üzerindeki etkisinin sınırlandığı ve çocukların uzun saatler geçirdikleri okullarda uygulanan pek çok program, bu noktada obeziteyle mücadelede büyük önem taşıyor.

Ekran süresine dikkat!

Çocukluk çağında obezitenin önüne geçebilmek için alınabilecek pek çok tedbir var. Belli başlı temel önlemleri şöyle sıralayabiliriz:

Fiziksel aktivite ile çocukların yaşına uygun aktiviteler teşvik edilmeli

Sağlıklı besinlere erişim kolaylaştırılmalı, sağlıksız besinlere erişim engellenmeli

Beslenme konusunda bilgi düzeyi artırılmalı

Büyüme ve gelişme takip edilmeli, önlemler erken dönemde alınmalı

Çocuklar yemek yerken tablet, bilgisayar, telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlar ortamda olmamalı ve ekran süresi kısıtlanmalı

Yemekler tüm aileyle birlikte yemek masasında yenmeli

Porsiyonlar küçültülmeli

Sağlıklı tarifler kimi zaman çocuğun da katılımıyla hazırlanmalı

Su tüketimi teşvik edilmeli

Yeterli uyku süresi sağlanmalı

Kaynak: Bültenler

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