Çocuklarda devam eden öksürük alerji belirtisi olabilir

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Medicana International Beylikdüzü Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, alerjik öksürüğün vücudun bağışıklık sisteminin alerjenle teması sonrasında ortaya çıkan bir savunma mekanizması olduğunu belirterek, "Alerjen yanında eşlik eden soğuk hava, nem ve enfeksiyonlar kış aylarında önemli tetikleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Güzel, Medicana tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, alerjik öksürük konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle artan soğuk hava koşulları ve salgının getirdiği yükle çocuklarda en sık başvuru nedenlerinden birinin de geçmeyen öksürük olduğunu dile getiren Güzel, ailelerin en sık ifadesinin ise "Yaklaşık 1-2 aydır geçmeyen öksürük şikayetlerimiz var ne ilaç kullandık ise geçmiyor. Alerjik bir hastalık olabilir mi?" şeklinde olduğunu bildirdi.

"Soğuk hava, nem ve enfeksiyonlar kış aylarında önemli tetikleyiciler"

Alerjik öksürüğün vücudun bağışıklık sisteminin alerjenle teması sonrasında ortaya çıkan bir savunma mekanizması olduğunu belirten Güzel, "Bu durum alerjik öksürükte esas tedavi yaklaşımının alerjen ile teması kesmek olduğunu ifade etmesi açısından da önemlidir. Alerjen yanında eşlik eden soğuk hava, nem ve enfeksiyonlar kış aylarında önemli tetikleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi sürecinin devam ettiği bu günlerde öksürük ataklarının alerji kaynaklı mı yoksa enfeksiyon kaynaklı olduğunu anlamak ise aileleri oldukça zorlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Çocukta öksürükle birlikte, göğüste sıkışma hissi, nefes almada zorluk, kaburgalarında nefes alma esnasında çekilme durumu, dudaklarda ve ellerde morarma, hırıltı yani ıslık tarzında bir ses varlığı eşlik ederse mutlaka acil servise beklemeden başvurulmalıdır." uyarısında bulundu.

Alerjik öksürüklerin diğer öksürük nedenlerinden ayrımı

Öte yandan açıklamada alerjik öksürüklerin diğer öksürük nedenlerinden nasıl ayırt edilebileceğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Alerjik öksürükler daha çok alerjenlerin ortaya çıktığı sonbahar ve ilkbaharda ortaya çıkar. Kış döneminde de enfeksiyonların alerjik öksürükleri tetiklediği durumlarla da karşılaşma olasılığı daha fazladır. Bu durumda gözden kaçmamalıdır.

Alerjik öksürükler sıklıkla kuru öksürük şeklindedir. Eşlik eden balgam çıkarma durumu varsa mutlaka bir çocuk hekimi tarafından enfeksiyon kaynaklı bir öksürük olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Bazen burun tıkanıklığı ve burun akıntısı alerjik öksürük ataklarına eşlik edebilir. Ancak burun akıntısı koyu sarı-yeşil karakterde olursa eşlik eden bir sinüzit varlığı mutlaka araştırılmalıdır. Alerjik öksürüklerde ateş beklenen bir bulgu değildir. Eğer çocuğunuzda öksürük ataklarına ateş eşlik ediyorsa mutlaka bir çocuk hekime başvurmalısınız.

Öksürük sırasında egzama tarzı cilt bulguları ortaya çıkabilir ya da varsa daha da artabilir. Bu durum öksürük atağının alerjik olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Alerjik öksürükle birlikte sıklıkla göz ve burun kaşıntısı görülebilir. Ancak bu durum bazı viral enfeksiyonlarla da olabileceğinden gözlerde kızarıklık ve aşırı kaşıntı varlığında eşlik eden enfeksiyona bağlı konjonktivit durumu için göz hekimine mutlaka başvurmalıyız.

Alerjik öksürükler sıklıkla uzun sürelidir. Kısa süre önce başlayan öksürük durumları diğer nedenleri daha ön planda düşünmemizi gerektirir. Koşarken, gülerken ya da oynarken olan yani eforla gelen öksürük atakları daha çok alerji kaynaklı bir nedeni düşündürmelidir."