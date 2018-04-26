Çocuklarda Besin Alerjisi Farkındalığı İçin Kampanya Başlatıldı

Alerji ile Yaşam Derneği, 13-19 Mayıs Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla çocuklarda besin alerjisi konusunda aileleri bilinçlendirmek amacıyla kampanya başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, besin alerjisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan kampanya kapsamında, besin alerjisine uygun yemek tarifleri yarışmasından halk bilgilendirme seminerine kadar birçok proje gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda bebeği alerji belirtileri gösteren bir annenin gözünden yaşadığı zorlu süreci gösteren bir farkındalık videosu hazırlanarak, sosyal medya mecralarında konuya dikkati çekilecek.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilecek seminer ve etkinliklerle son yıllarda ciddi artış gösteren ve özellikle çocukların sağlığını ve günlük yaşantısını olumsuz etkileyen besin alerjisi konusunda ebeveynlerin bilinç seviyesinin artırılması ve besin alerjisi belirtileri konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

- "Besin alerjisi, son yıllarda hızla artış gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan, alerji konusunda doğru bilinen yanlışları düzeltmek, toplumda alerji konusunda farkındalık yaratmak ve başta çocuklar olmak üzere alerji hastalarına psikososyal destek vermek amacıyla çeşitli faaliyetler sürdürdüklerini belirtti.

Alerjinin sadece burun akıntısı ve hapşırıktan ibaret bir hastalık olmadığına işaret eden Ceylan, "Besin alerjisi, alerji çeşitleri arasında son yıllarda hızla artış gösteriyor. Birçok hastalık gibi kişiye özel olan besin alerjisinin belirtileri hafif kaşıntıdan döküntüye hatta hayatı tehdit eden reaksiyonlara kadar değişkenlik gösterebiliyor ve çocukların günlük hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Bazı çocuklar hayatlarının ilk yıllarını süt, yumurta, balık, et, buğday gibi faydalı proteinlerden mahrum geçirmek zorunda kalırken, bazıları ise nadir rastlanan alerji türleri nedeni ile hiçbir besini tüketemeyip, burundan mideye indirilen bir hortum vasıtasıyla medikal bir mama ile beslenmek zorunda kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ceylan, 13-19 Mayıs Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleştirecekleri projelerle, ebeveynleri besin alerjisi konusunda doğru bilgilendirmeyi ve toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Alerjik çocuklara sağlıklı yemekler

"Alerjik Çocuklarımıza Sağlıklı Yemekler Yapalım" çağrısıyla gerçekleştirilecek yemek yarışmasıyla yemek tariflerinin besin alerjisi olan çocuklar için alerjilerine uygun şekilde baştan hazırlanması amaçlanıyor.

Türkiye'nin her yerinden alerjik çocuk sahibi annelerin yaratıcı tarifleriyle katılacağı yarışmada anneler, "çoklu besin alerjisine uygun tarifler" ve "sütsüz yumurtasız tarifler" olmak üzere iki kategoride yarışacak.

Finale kalan anneler, 14 Mayıs'ta Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) gerçekleştirilecek büyük finalde jüri karşısında yarışacak. Yarışmanın birincisi ise Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği (ÇAAAD) Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler, Alerji ile Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ceylan, Çocuk Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ile ünlü oyuncular Boncuk Yılmaz ve Bihter Dinçel'den oluşan jüri tarafından belirlenecek.