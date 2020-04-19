Çocuklara Zafer amcalarından çikolata
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çocuklara Zafer amcalarından çikolata - Haber
Zafer Aktaş, Adana

Çocuklara Zafer amcalarından çikolata

- Çocuklara Zafer amcalarından çikolata Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapamayan çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile ulaşarak ondan çikolata, cips ve uçurtma istedi Aktaş çocukların bu isteğini kırmayarak hemen toplum destekli polislik ekipleriyle gönderdi...

19.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:39
Çocuklara Zafer amcalarından çikolata

- Çocuklara Zafer amcalarından çikolata

Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapamayan çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile ulaşarak ondan çikolata, cips ve uçurtma istedi

Aktaş çocukların bu isteğini kırmayarak hemen toplum destekli polislik ekipleriyle gönderdi

8 yaşındaki Melis Öcal polisi görünce önce korktuğunu ancak siparişini getirdiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapamayan çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mail ile uluşarak ondan çikolata, cips ve uçurtma isteği polisler tarafından yerine getirildi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 31 ilde cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Kısıtlama nedeniyle bazı istekleri olan çocuklar hem kendileri hem de aileleri dışarı çıkamadığı için bu istekleri yerine getiremedi. Bu nedenle çocuklar Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın çocukları çok sevdiğini televizyonlardan görüp emniyet müdürüne mail attı. Mailde kimi çocuk, cips, kimi kola, kimi uçurtma kimi ise çikolata istedi. Bu mailleri gören Aktaş hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların isteklerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Ekipleri hemen çocukların isteklerini alarak onların evine gitti. Çocuklara tek tek istedikleri teslim edildi. Çikolata isteyen 8 yaşındaki Melis Öcal, kendisi ve ailesi dışarı çıkamadığını ancak canının çikolata istediğini belirterek, "Zafer amcamın da televizyonlardan çocuklara yardım ettiğini gördüm ve babamla birlikte ona mail atıp çikolata istedim. Bir süre sonra kapı çaldı kapıyı açtığımızda polis vardı. Önce ben korktum ama sonra benim isteğimi yerine getirdiklerini öğrenince çok mutlu oldum. Zafer amcama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklara Zafer amcalarından çikolata

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Tüm mahalleyi tedirgin eden olay! Toprak aniden çöktü, 15 metre oyuk oluştu Haber
Tüm mahalleyi tedirgin eden olay! Toprak aniden çöktü, 15 metre oyuk oluştu
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yaktı Haber
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yaktı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
AK Parti'nin Anayasa Komisyonu Başkanvekili: İnfaz düzenlemesinde Tosuncuk'a indirim yok
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Son dakika: CHP'li belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel yapıdır
Son dakika: CHP'li belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel yapıdır
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Hande Yener Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Çocuklara Zafer amcalarından çikolata - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:15:33. #1.15#
title