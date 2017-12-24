Çocuklara Yılbaşı Sürprizi

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinde çeşitli kurslara katılan çocuklar sınıflarına bir anda giren Noel Baba ve Noel Anne'nin hediyeleri ile mutlu oldular.



Çankaya Evleri kurslarına katılan çocuklar, yeni yıl kutlamalarına erken başladı. Yıl boyunca çeşitli kurslara katılan çocukları unutmayan Çankaya Belediyesi yetkilileri, çocuklara yeni yıl öncesi minik bir sürpriz yaptı. Ders anında sınıflarında bir anda karşılarında Noel Baba ve Noel Anne'yi gören öğrencilerin mutlulukları aldıkları hediyelerle ikiye katlandı. Noel Baba ve Noel Anne, hafta boyunca tüm Çankaya Evlerini hediyeleriyle ziyaret edecek. - ANKARA