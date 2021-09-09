ÇOCUKLARA YENİ OYUN ALANLARI
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ÇOCUKLARA YENİ OYUN ALANLARI

ÇOCUKLARA YENİ OYUN ALANLARI
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇOCUKLARA YENİ OYUN ALANLARI Düzce Belediyesi çocuk parkı olmayan mahalle kalmayacak sloganı ile başlattığı kampanya ile bir mahallede daha oyun parkı oluşturdu.

ÇOCUKLARA YENİ OYUN ALANLARI Düzce Belediyesi çocuk parkı olmayan mahalle kalmayacak sloganı ile başlattığı kampanya ile bir mahallede daha oyun parkı oluşturdu. Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde çocuk parkını yapan Düzce Belediyesi diğer mahallerde de yeni park alanları oluşturacak.

Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde mahalle sakinlerinin nefes alacağı ve çocukların oyun oynayacağı yeni bir park hizmete alındı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanına yeni parklar kazandırırken bir yandan da eskiyen park mobilya ve gruplarını yeniliyor. Müdürlük ekipleri son olarak Darıcı Mahallesine yeni bir oyun parkı yaptı.

ÇEVRESİ KAPATILDI

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların oyun oynarken güven içinde olmaları amacıyla parkın etrafını çitlerle kapattı. Ekipler, sadece çocukları değil yetişkinleri de düşünerek fitness aletlerini parkın içine yerleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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