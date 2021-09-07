Çocuklara yaz sürprizi
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Çocuklara yaz sürprizi

Çocuklara yaz sürprizi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi, yazın son zamanlarını yaşadığımız şu günlerde çocuklara sürpriz yaparak; Kağıthane Meydanı'nda 10 gün sürecek bir etkinlik düzenledi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi Meydanı'nda 3 Eylül Cuma günü başlayan çocuk etkinlikleri 13 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Her akşam 18.30-21.00 saatleri arasında sunulan etkinliklerde; jonglör, Karagöz – Hacivat, palyaço, bubble, orta oyunu, illüzyon, kukla, Nasreddin Hoca ve akrobasi gösterileri ile müzikli yarışmalar; çocuklara unutamayacakları eğlenceli anlar yaşatıyor. Ayrıca çocuklara alanda patlamış mısır ve pamuk şekerler de ikram ediliyor. Etkinliklere aile ve arkadaşlarıyla gelen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi. Başkan Öztekin; ''Okulların açılmasıyla çocuklarda yaz tatilinin bittiği düşüncesi oluştu. Halbuki yazın sonlarını yaşadığımız şu günlerde açık havada eğlenebilmemiz için hala zamanımız var. Bu zamanı çocuklarımız aile ve arkadaşlarıyla geçirsinler istedik. Ayrıca yeni Kağıthane Meydanı'mızda onlara yeşillikler içinde vakit geçirebilecekleri bir alan kazandırmış olduk. Buraya alışıp daha çok gelmelerini arzu ediyoruz. Yeni meydanımızda farklı türde birçok ağacı tanıyacak, kuşları besleyecek, yürüyüş yapabilecek, kitap okuyabilecek ve oyun oynayabilecekler.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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