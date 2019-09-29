Çocuklara yangın eğitimi

29.09.2019 13:40

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yangın tüpleri ile alevlere nasıl müdahale edileceği konusunda çocuklara bilgi verdi.



Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen 'Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor' etkinliğine misafir olan itfaiye ekipleri, yangın tüpleri ile alevlere nasıl müdahale edileceği konusunda çocuklara bilgi verdiler.



Eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor



Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Tarsus İtfaiye Gruplar Sorumlusu Kenan Demirpolat ve diğer itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu etkinlikte, kampta bulunan çocuklara yönelik konuşma yapan itfaiye amiri Ali Temiz, ilk yardım, yangına müdahale ve doğal afetlerde neler yapılması gerektiği konularında eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Temiz, evlerde genel olarak yangın söndürme tüplerinin olmadığına dikkati çekerek, "Bu durum gerçekten çok yanlış. Her evde bulunması gereken yangın tüpleri ile evde tüp, doğal gaz, soba, elektrik kontağı ve benzeri gibi yangınlara büyümeden müdahale edilebilir. Kullanımı çok kolaydır. Bizler, gece gündüz demeden yangınlara en seri şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Fakat burada toplumun da yangınlara müdahale konusunda daha bilinçli olması gerekiyor" dedi.



Şu anda gündemde olan deprem veya yangın konularında en önemli unsurun eğitim olduğuna vurgu yapan Temiz, "Japonya, deprem başta olmak üzere birçok doğal afeti yaşamış bir ülke. Bugün Japonya'da yangın, deprem veya diğer doğal afetler durumunda nasıl davranılacağı veya neler yapılacağı konusunda anaokulundan başlamak üzere eğitimler veriliyor ve bu konuda çok başarılılar" diye konuştu.



Etkinlikte kontrollü bir şekilde tüp aracılığıyla oluşturulan alevler, yangın tüpleri kullanılarak katılımcı gençlere ve çocuklara söndürmeleri sağlandı. Ardından Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan K9 cinci arama-kurtarma köpeği, eğitmeniyle birlikte hünerlerini sergiledi. Çocukların eğlenerek öğrendikleri etkinlik oldukça verimli geçti. - MERSİN

Kaynak: İHA