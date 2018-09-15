Çocuklara Trafik Kuralları Anlatıldı

Samsun Mercedes Kulübü Derneğince "Minik Kalpler Trafik Projesi" kapsamında ders zili çalmadan trafik etkinliği düzenlendi.

Samsun Yelken Kulübünün konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan dernek başkanı Ceyhun Ercan, trafik eğitmeni Muhammed Ali Cerrahoğlu'na derneğe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Dernek olarak faydalı işler yapmak için çalıştıklarını belirten Ercan, "Kış boyunca da değişik etkinlikler yapacağız. Önümüzdeki büyük buluşmayı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne denk gelen 19 Mayıs 2019 pazar günü olarak hedefliyoruz. Bugünkü trafik eğitimi etkinliğimize gelerek onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Cerrahoğlu da çocuklara oyunlarla trafik işareti ve işaretçileri ile trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe, dernek üyeleri, davetliler ve çocukları katıldı.