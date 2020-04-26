Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor
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Bursa, Haber

Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor Bursalı fırıncıdan çocuklar için 100 yıllık ramazan geleneği Bursa'da tarihi bir fırın, ramazanda çocuklara özel oyuncak şeklinde poğaçalar yapıp, asırlık geleneği sürdürüyor.

26.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:47
Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Bursalı fırıncıdan çocuklar için 100 yıllık ramazan geleneği

BURSA - Bursa'da tarihi bir fırın, ramazanda çocuklara özel oyuncak şeklinde poğaçalar yapıp, asırlık geleneği sürdürüyor.

Tarihi sur içinde bulunan Yerkapı fırını 3 kuşaktır aynı aile tarafından işletiliyor. Ramazan ayında oruç tutan çocuklara ödül olarak satılan oyuncak şeklindeki poğaçalar günümüzde de pişiriliyor. Tarihi fırın; tabanca, kama, testi, telefon ve tribün şeklinde hamurdan iftariyelikler yapıyor. Sade poğaçanın oyuncak şeklindeki hali olan iftariyelikler 100 yıldır ramazan ayında aileleri tarafından oruç tutan çocukları sevindirmek için alınıyor. Yerkapı fırınının üçüncü kuşak temsilcisi Şeref Seymen, dedesinden kalan bu geleneği hala devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fırının dedesi tarafından 100 yıl önce açıldığını ifade eden Şeref Seymen, "Bu tarif bize dedemizden kaldı. Eskiden çocuklar oruç tutunca aileleri akşam onlara bu oyuncak şeklindeki poğaçaları getirirdi, onlar da sevinirdi. Bunlar çocukların oyuncağıydı. Biz de gelenek devam etsin diye bu şekil hamur işlerini fırınımızda yapıyoruz. Oruç tutan çocuklara aileleri mükafat olarak alırdı. Bu hamur işlerini 1 lira 75 kuruşa satıyoruz" dedi.

Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Kaynak: İHA

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