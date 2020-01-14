Çocuklara sömestri hediyesi Tepebaşı Belediyesi'nden

14.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:58

Tepebaşı Belediyesi, sömestri tatiline girecek öğrencilere yönelik bir dizi tiyatro etkinliği düzenleyecek.



Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.



Yıl boyunca çeşitli atölye çalışmaları ile etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestri tatilinde de yönetmenliğini Hüseyin Demir'in yaptığı 3-6 ve 3-12 yaş grubu çocuklara yönelik iki ayrı tiyatro oyununun gösterimi sunulacak. Bu kapsamda "Arkadaşlık Hikayesi" adlı tiyatro oyunu, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00'te Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 3-6 yaş arası çocuklar için iki seans halinde sahnelenecek. 45 dakika sürecek oyunda; yardımlaşmanın keyfi, paylaşmanın mutluluğu ve birbirine destek olmanın eğlenceli hali anlatılacak. 3-12 yaş arası çocuklara yönelik "Büyüyünce Ne Olsam?" adlı tiyatro oyunu ise, 19 Ocak Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'te yine Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde tatildeki çocuklar için gösterimde olacak. Çocuk olmanın keyfi ve araştırma gücünün pekiştirilmesinin anlatılacağı oyunda, çocuklar meslekleri de deneyimleyerek yaşanan zorlukların keyifli ve eğlenceli halini seyredecekler.



Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, sömestri tatilinin dolu dolu geçmesi için tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek tiyatro oyunlarının gösterimine tüm çocukları davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA