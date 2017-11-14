Çocuklara Sinema Şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Karagöz Sinema Atölyesi, atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklara özle film gösterimlerini de sürdürüyor.

'Tayyare Sineması' adıyla hatırlarda kalan ve artık yeni yüzüyle sanatseverleri ağırlayan Tayyare Kültür Merkezi'nde her okul döneminde olduğu gibi bu sezon da çocuklar için animasyon film gösterimlerini çocuklarla buluşturan Karagöz Sinema Atölyesi, Bursa'da sinemanın sesi olmaya devam ediyor. Filmler, her hafta salı, perşembe, cuma günleri, 10.30 ve 13.30 seanslarında, pazar günleri de saat 13.30'da izlenebilir. Bu hafta 'Maşa ve Koca Ayı'nın gösterildiği mekanda, önümüzdeki haftalarda da sırasıyla 'Patron Bebek', 'Sevimli Emojiler' ile 'Koca Ayak ve Oğlu' filmleri gösterime girecek.