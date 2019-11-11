Çocuklara şiddet uygulayan eski sevgili 2 yıl, ihbar etmeyen anne 15 yıl hapis yattı
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Çocuklara şiddet uygulayan eski sevgili 2 yıl, ihbar etmeyen anne 15 yıl hapis yattı

ABD, Oklahoma eyaletinde şiddet gören çocuklarını korumadığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına mahkum olan bir kadın 15 yıl sonra serbest bırakıldı. Ancak çocuklarına fiziki şiddet uygulayan eski sevgilisi 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi, indirimlerle birlikte 2 yıl hapiste kaldı

11.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:16
Çocuklara şiddet uygulayan eski sevgili 2 yıl, ihbar etmeyen anne 15 yıl hapis yattı

'nin eyaletinde şiddet gören çocuklarını korumadığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına mahkum olan bir kadın 15 yıl sonra serbest bırakıldı. Ancak çocuklarına fiziki şiddet uygulayan eski hayat arkadaşı Robert Braxton Jr 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi, uygulanan indirimlerle sadece 2 yıl hapiste kaldı.


Oklahoma eyaletinden yürürlükte olan "failure to protect law" (koruma yetersizliği) adlı kanuna göre çocuklara uygulanan şiddeti emniyet güçlerine vermeyen kişilere 30 yıla kadar varan cezaları öngörülüyor. Ancak olay esnasında henüz 19 yaşında olan Tondalao Hall eski hayat arkadaşı Braxton'dan şiddet görüyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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