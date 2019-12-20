: Çocuklara sanatla dokundu, "Türkiye'nin ilham veren öğretmeni" seçildi

20.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32

Öğrencilerini sanat aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinin içine çeken ve bu girişimleriyle 50 ülkenin başvurduğu organizasyonda "Türkiye'nin İlham Veren Öğretmeni" ödülüne layık görülen Caner Menemencioğlu, "İyi ki öğretmenim, dedim. Doğru yolda olduğumu hissettim. Bu benim için çok büyük bir onur, gurur." dedi.

16 yıldır teknoloji ve tasarım öğretmenliği yapan Menemencioğlu, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulundaki öğrencilerin yanı sıra köy okullarındaki çok sayıda çocuğun da hayatına dokundu.

Şarkı sözü yazan, besteleri bulunan, tiyatro ve sinemayla da uğraşan Menemencioğlu, yıllardır çocuklara sanat sevgisi aşılamaya çalışıyor.

Davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitimler veren, bazı öğrencilerinin konservatuara girmesine vesile olan Menemencioğlu, geliriyle köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak amacıyla bir de albüm çıkardı.

Menemencioğlu, dünya genelinde eğitim projelerine destek vermek üzere çalışma yürüten Hindistan merkezli AKS Education'ın organize ettiği ve 50 ülkeden 8 bin eğitimcinin başvurduğu "Küresel Öğretmen Ödül Komitesi"nin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin İlham Veren Öğretmeni" ödülüne layık görüldü. Menemencioğlu ile birlikte öğretmen Nurten Akkuş da "Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' seçildi.

"Orada ülkemizi temsil ettik. Çok mutluyuz, gururluyuz"

Ödülünü hafta sonu Dubai'de düzenlenen törende teslim alan Menemencioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun her yıl çeşitli ülkelerde temsilcilikler alınarak yapıldığını, içerisinde çeşitli kategorilerin bulunduğunu ve kendisinin de "ilham veren öğretmen" kategorisine başvurduğunu anlattı.

Menemencioğlu, "Çocuklarımızla, öğretmen arkadaşlarımla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla başvuruda bulunmuştum. Böyle bir ödülün gelmesi çok sürpriz oldu. 'Türkiye'nin ilham veren öğretmeni' seçildim. Küresel olarak da Türkiye'den Nurten Hocamız seçildi. Ödül töreni için Dubai'ye gidip, orada ülkemizi temsil ettik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Tiyatro, sinema, müzik gibi sanatın birçok dalında üretim yapmaya çalıştığını belirten Menemencioğlu, "Ödülü aldığım anda yaşadığım duyguyu anlatamam. Heyecanlandığım, gurur duyduğum, elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırdığım bir andı. 'İyi ki öğretmenim' dedim. Doğru yolda olduğumu hissettim. Bu benim için çok büyük bir onur, gurur." diye konuştu.

"Sanatla çocuğa dokunmak istiyorum"

Öğrencilerinin de büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Menemencioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projelerle çocukların derse ilgileri artıyor. Okulu sevmeye başlıyorlar. Benim işim sanat, sanatla çocuğa dokunmak istiyorum. Sanatla okulu, eğitimi sevdirmek istiyorum. Benimle bu yola baş koyan öğrencilerin bir yerlere geldiğini görüyorum. Konservatuarı bitiren öğrencilerin bana attıkları mesajlar, '10 yıl öncesini hala unutmadım.' diyen öğrencilerim var. Bu tarifsiz bir his. Sanata yönelen öğrencilerimin sayısı daha da artıyor. Kimisi müziğe, kimisi tiyatroya, kimisi sinemaya yöneliyor. Bunları görmek çok mutlu ediyor beni."

4 köy okulu "enstrüman" sevincini yaşadı

Öğretmen Menemencioğlu, 2020 yılında da yeni sosyal sorumluluk projelerini öğrencileriyle hayata geçireceğini, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

İlk klibini öğrencileriyle çektiği albümden elde edilen gelirle 4 köy okulunun enstrüman ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Menemencioğlu, çalışmanın hayırseverlerin de desteğiyle devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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