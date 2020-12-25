Çocuklara sanal dünyayı "Dijital Tayfa" anlatacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, çizgi dizi Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarının bu kez Dijital Tayfa serisinde çocuklara teknolojiye anlatacağını, Dijital Tayfa'nın 26 Aralık'ta ekranlarda olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, çizgi dizi Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarının bu kez Dijital Tayfa serisinde çocuklara teknolojiye anlatacağını, Dijital Tayfa'nın 26 Aralık'ta ekranlarda olacağını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın kahramanlarının, bu kez Dijital Tayfa olarak teknolojiyle ilgili heyecan dolu maceralar için kolları sıvadığını belirtti.

Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin katkılarıyla hazırlanan Dijital Tayfa serisinde çocuklara internetin güvenli kullanımı, sanal zorbalık, internet bağımlılığı, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijitalleşmenin hayata yansımaları ve milli teknolojiler gibi konular anlatılacak." diye konuştu.

Bu içeriklerin toplumda özellikle de çocuklar arasında dijital okuryazarlığın ve dijital farkındalığın artırılmasına yönelik hazırlandığının altını çizen Koç, "Çocukların beğeniyle izlediği Rafadan Tayfa serisi, teknoloji içerikli bölümleriyle Dijital Tayfa olarak 26 Aralık'ta ekranlarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Koç, yeni maceraların heyecanlı olmasının yanı sıra dijital okuryazarlık açısından da değerli mesajlar verdiğini dile getirerek, Dijital Tayfa'nın yeni bölümlerinde çocukları bekleyen birçok sürpriz konu olduğunu söyledi.

Bölümlerden birinde güvenlik zafiyetlerinin yüzde 90'ını oluşturan ve internet tarihinin en eski ve en etkili saldırı türlerinden olan oltalama saldırıların anlatılacağını belirten Koç, çocuklar için dijital ortamların sunduğu fırsatlar ve bu ortamlarda karşılaşılabilecek tehditlere karşı alınması gereken tedbirlerin önemli olduğunun altını çizdi.

Dijital ortamın çocuklara kendilerini ifade etme, bilgi edinme ve akranlarıyla sosyalleşme gibi önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Koç, sanal ortamda geçirilen sürenin artmasının, çocukların zararlı ve şiddet barındıran içeriğe erişme veya siber zorbalığa maruz kalma riskini de arttırdığını söyledi.

Rafadan Tayfa'nın Türkiye'de çok ciddi bir izleyici kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Koç, TRT ile gerçekleştirilen bu iş birliğinden çok güzel sonuçlar doğacağını dile getirdi.

Koç, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitim araçlarının kullanımının, çocuklar için dijital güvenliğin önemini daha da artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı