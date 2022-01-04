Çocuklara psiko sosyal destek verildi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde dezavantajlı olduğu tespit edilen 104 çocuğu psiko sosyal destek verdi.

Düzce'de dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, 2021 yılı içerisinde dezavantajlı çocuklara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Öztürk, "Düzce Sosyal Hizmet Merkezi Danışmanlık biriminde bulunan ekiplerimiz 2021 yılı içerisinde dezavantajlı olduğu tespit edilen 104 belirlendi. Bu çocuklarımıza en az sekiz seans olmak üzere yüksek menfaatleri hedeflenerek psiko sosyal destek sağlandı. Terbiyenin sırrı, çocuğa saygı ile başlar" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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