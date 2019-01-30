Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı

Antalya'da, parkta 3 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Remzi Yağız (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sapığın çocuklara önce "Öpüşelim mi? dediği daha sonra cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Remzi Yağız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

PARKTA OTURAN ÇOCUKLARIN YANINA GİTTİ

Olay, 28 Ocak günü saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3878 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Evlerinin önündeki parka inen M.İ. (12), B.S. (15) ve M.B. (11) adlı erkek çocukları, burada bir süre vakit geçirdi. Çocuklar, iddiaya göre, parkta oturduğu sırada Remzi Yağız, yanlarına geldi.

"ÖPÜŞELİM Mİ" DEYİP TACİZDE BULUNDU

Çocuklara önce "Öpüşelim mi?" diyen Yağız, daha sonra cinsel tacizde bulundu. Çocukların durumu ailelerine anlatmasıyla polise haber verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Remzi Yağız'ı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Çocuklar ise bilgilerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan Remzi Yağız, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA