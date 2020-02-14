Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı
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Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı

Giresun'da çocuklara para vererek taciz etmeye çalıştığı öne sürülen şahıs tutuklandı.

14.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:04
Çocuklara para verip taciz etmeye çalışan şüpheli tutuklandı

'da çocuklara para vererek taciz etmeye çalıştığı öne sürülen şahıs tutuklandı.


Giresun'da dün küçük yaşta çocuklara para vererek öpmeye çalıştığı öne sürülen bir şahsın ihbar edilmesi üzerine ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli A.H. (41), Keşap ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (1)

  • EMEKLİ CANİKLİ:
    Topal OSMAN ın Torunları bu şerefsiz sapığın cezasını verirler. . Giresun halkına bu hususta güveniyorum. . . . ???
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