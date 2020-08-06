Çocuklara özel sesli kitap kampanyası Beşiktaş Belediyesi sesli kitap platformu Audioteka ile işbirliği yaparak çocukları klasik müzik dünyasının dehalarıyla buluşturuyor.

Beşiktaş Belediyesi sesli kitap platformu Audioteka ile işbirliği yaparak çocukları klasik müzik dünyasının dehalarıyla buluşturuyor. Çocuklar uygulama ile serideki masallara eşlik eden müzikleri dinlerken ünlü bestecilerin eserlerini de keşfetme imkanı yakalıyor. Başkan Rıza Akpolat, kampanya ile çocukların okumayı sevmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Dijitalleşmeyle birlikte okuma alışkanlıklarında yaşanan değişim sesli kitap platformlarına olan ilgiyi artırdı. Beşiktaş Belediyesi de bu platformlardan Audioteka ile bir araya gelerek klasik müzik kitap serisiyle çocukları buluşturuyor. Sesli kitap uygulamasındaki masalları ebeveynlerinin kontrolünde dinleyerek klasik müzik dünyasına adım atacak olan çocuklar Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Çaykovski, Chopin ve Strauss'u tanıma fırsatı bulacak. Dinleyerek öğrenmenin sağlandığı mobil kitap sitesindeki sesli masalları Ağustos ayı boyunca ücretsiz olarak dinleyebilmek için uygulamanın önce telefonlara indirilmesi ardından kullanıcıların Beşiktaş Belediyesi'nin web sayfasındaki link üzerinden uygulamaya gitmesi gerekiyor.

Kaynak: DHA