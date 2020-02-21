Çocuklara özel 'mevsimlik' koleksiyon

21.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:14

Mevsim geçişlerinde çocukların tarzlarını yansıtmaları ve şıklıklarını korumaları için hazır giyim markası DeFacto tarafından özel bir koleksiyon hazırlandı. Koleksiyonda, kızlar için tütülü ve simli etekler, erkekler için ise renkli kot ceketler yer aldı.

Stil sahibi çocuklar için DeFacto '2020 Mevsimlik Çocuk Koleksiyonu' hazırladı. Marka tarafından yapılan açıklamada; "Baharın kendini hissettirmeye başladığı günlerde erkek çocukları tişört üzerine gömlekleri, kız çocukları ise botları ile kombinledikleri elbiseleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda kızlar için tütülü ve simli etekler, pullu elbiseler, peluşlu botlar, havuç kesim pantolonlar, balon kollu kazaklar yer alırken erkekler için jean pantolonlar, rengarenk kot ceketler, gömlekler ve çizgili tişörtler alternatifler arasında yer alıyor. Minik hanımefendiler için siyahın zarafeti tercih edildiği koleksiyonda beyefendiler rengarenk kombinleri ile enerjileri yükseltiyor" ifadeleri yer aldı.

Koleksiyonun, tüm mağazalar ve online mağazalardan satın alınabileceği bildirildi.

Kaynak: DHA