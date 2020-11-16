Çocuklara özel kitap şenliği başladı
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Çocuklara özel kitap şenliği başladı

16.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:17
Çocuklara özel kitap şenliği başladı

Turkcell, 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlattığını duyurdu.

Turkcell, 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlattığını duyurdu. Proje kapsamındaki Turkcell mağazaları veya turkcell.com.tr sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilere ara tatilin başlangıcı olan 16 Kasım'dan itibaren 140 bin adet kitap hediye edilecek.

Turkcell, ara tatilde daha keyifli vakit geçirebilmeleri için çocuklara özel bir kitap şenliği başlattığını açıkladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 24 ili kapsayan proje kapsamında Turkcell mağazalarında yüz binlerce çocuk kitabı hediye edilecek.

Kitap şenliğinden yararlanmak isteyen müşterilerin, proje kapsamında 24 ilde bulunan 181 Turkcell mağazasından birinden ya da turkcell.com.tr internet adresinden alışveriş yapmaları gerekiyor. Kitap şenliğine katılan herkes, ara tatilinin başlangıcı olan 16 Kasım tarihinden itibaren Turkcell mağazalarındaki stantlarda bulunan, Türk ve Dünya klasiklerinden 30 farklı kitap arasından dilediklerini ücretsiz olarak alacak. Kampanya kapsamında toplam 140 bin kitap ve ayraç hediye edilecek.

MURAT ERKAN: ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİNE DESTEK OLUYORUZ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Pandemi süresince çocuklarımızın evden eğitimlerine teknolojimizle destek olarak onların yanında oluyoruz. Turkcell olarak ara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik. Bu kapsamda Türk ve Dünya klasiklerinden bir seçkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımıza yeni ufuklar açacağına inandığımız kitapları keyifle okumalarını diliyorum" dedi.

Kampanyanın geçerli olduğu iller: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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