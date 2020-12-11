Çocuklara özel grafiti koleksiyonu satışa sunuldu
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Çocuklara özel grafiti koleksiyonu satışa sunuldu

11.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:12
Çocuklara özel grafiti koleksiyonu satışa sunuldu

Hazır giyim markası DeFacto, sonbahar-kış çocuk koleksiyonunun satışta olduğunu duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, sonbahar-kış çocuk koleksiyonunun satışta olduğunu duyurdu. Tasarımlarda, grafiti baskılı parçalar ön plana çıkıyor.

Hazır giyim markası DeFacto, sonbahar-kış çocuk koleksiyonu ile cıvıl cıvıl ve kullanışlı ürünleri piyasaya sunduğunu açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada, "Koleksiyonda yer alan grafiti ve pop-art baskılı tasarımlar, alternatif sanatın ışıltılı dünyasını renkli ve hareketli modellerle bir araya getiriyor. Her daim şık ve rahat olmayı seven minikler için hazırlanan tasarımlarda sezon trendleri oversize ve grafiti birlikte kullanılarak, göz alıcı seçenekler yaratılıyor. Denim pantolon ve taytlarla kombinlenen sweatshirt ve tunik modellerinin öne çıktığı koleksiyon, çocukların enerjik dünyasına tarz katıyor" denildi.

Özel olarak tasarlanan grafiti koleksiyonunun, mağazalarının yanı sıra internet adresinden ve mobil uygulama üzerinden satışta olduğunu aktarıldı.


Çocuklara özel grafiti koleksiyonu satışa sunuldu
Çocuklara özel grafiti koleksiyonu satışa sunuldu
Çocuklara özel grafiti koleksiyonu satışa sunuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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