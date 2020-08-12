Çocuklara özel atıştırmalık: Sağlıklı cips Çocuklarınızın abur cubur yemelerinden rahatsız oluyor ve onların sağlığının bozulmasından endişe ediyorsanız, onlar için sağlıklı ve lezzetli tarifler hazırlamalısınız. Sağlıklı cips tarifi tam da bu noktada imdadınıza yetişiyor.

Sağlıklı cips tarifi ile çocuklarınıza gönül rahatlığıyla cips yedirebilecek, sokakta ve okulda serbestçe cips yemesine izin verebileceksiniz. Çünkü sağlıklı cip tarifi ile çocuklarınızın sağlığını düşünen bir tarife sahipsiniz. SAĞLIKLI CİPS TARİFİ Büyük boy tortilla ekmeğini üçgen veya kare şeklinde dilimleyin. Derin bir kapta tortilla ekmekleri ile 1 çorba kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çorba kaşığı zeytinyağını karıştırın. Karışıma bulanmış tortilla ekmeklerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine teker teker dizin. Önceden 250 derece ısıtılmış fırına 3-4 dakik ön, 3-4 dakika da arka yüzlerini pişirin. Sağlıklı cipsleriniz hazır. Afiyet olsun.