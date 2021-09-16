- Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi

BOLU - Bolu'da, İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından uygulanan proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesine konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine animasyon filmler eşliğinde trafik kuralları anlatıldı.

Çocuklara kurallara uymayanları uyarmak için kırmızı düdük dağıtan eğitimciler daha sonra öğrencilere okul bahçesinde bulunan akülü araçlarla sürüş fırsatı verdi. Çocuklar büyük bir ilgiyle katıldığı trafik eğitiminde eğlenceli vakit geçirdi.