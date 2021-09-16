Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

- Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi Bolu'da, İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından uygulanan proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

- Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi

BOLU - Bolu'da, İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından uygulanan proje kapsamında "Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesine konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine animasyon filmler eşliğinde trafik kuralları anlatıldı.

Çocuklara kurallara uymayanları uyarmak için kırmızı düdük dağıtan eğitimciler daha sonra öğrencilere okul bahçesinde bulunan akülü araçlarla sürüş fırsatı verdi. Çocuklar büyük bir ilgiyle katıldığı trafik eğitiminde eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi

Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi

Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi

Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na da Bilim Kurulu geliyor! Artık tüm kararlar oradan çıkacak

 Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

Kuzey Kore'nın attığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü ortaya çıktı

 Koku şikayeti ile girilen 64 yaşındaki kadının evinde 50 kedi bulundu

Koku şikayeti ile girilen 64 yaşındaki kadının evinde 50 kedi bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çocuklara mobil tırda trafik eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:28:31. #1.17#