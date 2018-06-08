Çocuklara Matematiği Sevdiren Kitabın Tanıtımı Yapıldı

Sivas'ta öğrenciler tarafından hazırlanan ve çocuklara matematiği sevdiren kitap olarak değerlendirilen kitabın tanıtımı yapıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe İMKB Ortaokulu Müdürü Yasemin Köseoğlu ve beraberindeki öğrenciler Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Okul olarak çıkardıkları 'Cebirik' adlı hikaye kitabını Gül'e tanıtan Köseoğlu, kitabın içeriğini 6. sınıf öğrencilerinin hazırladığını ve matematik hikayeleri ile resimlerin de bulunduğunu ifade etti. Kitabın Türkiye'de ilk olduğuna inandığını aktaran Köseoğlu, bu yayının çocuklara matematiği sevdirme ve yazılı anlatımı geliştirme adına yardımcı olacağını vurguladı.

Vali Davut Gül ise yapılan bu başarılı çalışmadan dolayı öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Bu yıl Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri kapsamında 24 kitabın öğrencilerin öğretmenlerinin uhdesinde hazırlanarak basıldığını belirten Gül, "Bunların içerisinde sizin hazırladığınız kitap, konu itibarıyla diğerlerinden çok farklı. Kitabı inceleyeceğiz ve hikayeleri okuyacağız. İnanıyorum ki çocuklarımız için hem matematiği sevmeleri anlamında hem de yazarlık yeteneklerinin ortaya çıkması anlamında ayrı bir tecrübe oluyor. Güzel bir çalışma ortaya koymuşsunuz. Tüm öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gül, Seyrantepe İMKB Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti.