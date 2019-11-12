Çocuklara Kültürel Aşı

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:25

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik "Okulumda Şenlik Var" sloganıyla başlatılan kültür projesi tamamlandı. İlçe genelindeki 40 okulda 8 bin 500 öğrencinin katıldığı projede çocuklara Türk kültürünün nesilden nesle gelen oyunları aktarıldı.



"En köklü yatırım geleceğe, geleceğin teminatı çocuklara yapılan yatırımdır." düşüncesiyle hareket eden Talas Belediyesi, bir yandan şehrin imarı ile ilgili çalışmaları sürdürürken diğer yandan da geleceğimiz olan çocukların bilinçli nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla "Okulumda Şenlik Var" projesini başlatmıştı.



İlki Talas'ın en uzak noktası Çömlekçi Mahallesinde başlatılan projede çocuklara Türk kültürünün gölge oyunu "Hacivat-Karagöz"ün yanı sıra "İbiş ile Yarışmalar", "İncili Çavuş", "Sihirbaz Gösterileri" ve Yusuf Duru'nun anlatımıyla "Kıssadan Hisseler" gibi bölümler izlettirildi. Daha sonra merkezdeki okullarda da devam eden ve bir ay süren proje ilçedeki 40 okulda 8 bin 500 öğrenciye ulaştı.



EĞİTİRKEN EĞLENDİRİYOR



Projede Hacivat-Karagöz oyunlarıyla çocuklara yerlere çöp atılmaması ve meyvelerin yıkamadan yenmeyeceği gibi temel bilgiler öğretilirken, İncili Çavuş karakterinin yansıttığı hikayeler ile iyi insan olmanın gereklilikleri, çevreye ve doğaya karşı saygılı olma ve dürüstlük gibi güzel ahlak kuralları aşılandı. Bunun yanında illüzyon gösterilerinde kullanılan hayvanlar üzerinden çocuklara hayvan sevgisi de öğretildi.



Her bir okulda yaklaşık 2 saat süren programa çocukların yanı sıra büyükler de yoğun ilgi gösterdi. Projeden memnuniyetlerini dile getiren veliler çocukların bu durumdan oldukça keyif aldıklarını belirterek, eğlenirken öğrendiklerini söyledi. Projenin devam etmesini isteyen veliler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a da teşekkür etti.



Etkinliklerde çocuklara ayrıca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA