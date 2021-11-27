ÇOCUKLARA KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI - Haberler
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ÇOCUKLARA KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI

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ÇOCUKLARA KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI

ÇOCUKLARA KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDIYalova Belediyesi, 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim açılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu.

ÇOCUKLARA KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITILDI

Yalova Belediyesi, 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim açılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye malzemesi ve okul çantası desteğinde bulundu. 14 mahallede yapılan incelemeler sonunda ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi.

Yapılan tespitler sonucu çocuklara kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları verildi. Her yıl düzenli olarak verilen destekten ihtiyaç sahibi çocuklar yararlandı.

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