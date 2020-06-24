Çocuklara kendilerini "kahraman" hissettiren maskeler tasarladılar Samsun'da salgın sürecinde çocukların maske takmasını eğlenceli hale getirmek için yola çıkan Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çizgi film karakterleri ve kahramanlarından yararlandı.

Samsun'da salgın sürecinde çocukların maske takmasını eğlenceli hale getirmek için yola çıkan Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çizgi film karakterleri ve kahramanlarından yararlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pek çok yerde maske takma zorunluluğu getirilirken yeni normal yaşamda maske kullanımı önem kazandı.

Bu süreçte çocuklar için maske takmayı keyifli hale getirme amacıyla yola çıkan Samsun Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, renkli bir çalışmaya imza attı.

Okul Müdürü Emine Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecine katkı sunabilmek için çocuk ve yetişkinler için tasarım maskeler üretme kararı aldıklarını söyledi.

Atölyelerinde üretimini yaptıkları maskelerin kısa sürede büyük beğeni topladığını belirten Çelebi, "Bilim Kurulunun görüşlerini de dikkate alarak yüzde 100 pamuklu kumaştan bu tür maskeler üretme kararı aldık. İl içinden ve il dışından talepler almaya başladık. Yeni eğitim öğretimin başlamasıyla öğrencileri de üretim sürecine katarak çok daha fazla maske ihtiyacını karşılayabileceğiz." dedi.

Üretilen maskeler kullanırken çocukları rahatsız etmiyor

Çelebi, tasarladıkları ürünlerle çocukların uzun süre severek maske kullanımını amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çocukların maske kullanımını eğlenceli hale getirmek için çizgi film karakterleri üzerinden tasarım yapma yoluna gittik. Maske kullanımında, iplerin kulağın arkasında durmasından dolayı rahatsız edici bir his oluşuyor. Bunun önüne geçmek için kulağa temas etmeden kullanabileceği ürünler ürettik. Amacımız çocukların maske kullanımını daha eğlenceli hale getirmek. Maskeyi daha uzun süre üzerinde tutmasını sağlamak."

Örümcek Adam, Batman, Mickey Mouse, Hulk gibi çizgi film kahramanları ile kedi, uğur böceği, baykuş gibi karakterlerden 8 farklı tasarım yaptıklarını anlatan Çelebi, maskelerin çocuklar tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Çelebi, sosyal medya paylaşımları sonrası Samsun dışındaki illerden de talep aldıklarını anlattı.

Tasarımlar çocukların beğenisini kazanıyor

Maskeyi kullanan çocuklardan 4 yaşındaki Doğaç Gündem, Örümcek Adam karakterli maskeyi sevdiğini ifade ederek maskenin kulaklarını acıtmadığını dile getirdi.

Beş yaşındaki Yaren Memiş ise farklı renkteki maskeleri çok sevdiğini, kıyafetlerine uyduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulu tebrik ederek, "Maskeyi çocuklar için eğlenceli hale getiren Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi markaları 'SCB Moda' ile hem sağlıkla hem keyifle kullanılan maskeler üretiyor. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA