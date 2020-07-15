Çocuklara Jandarma Dergisi
Kütahya'nın Emet ilçesinde çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
15.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:27
Kütahya'nın Emet ilçesinde çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen Jandarma Çocuk Dergisi'ni köylerde dağıtımı gerçekleştirdi.
Emet Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan köylere Jandarma Çocuk Dergisi ulaştırırken, köylerde çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.
Çocuklara, Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımının yanı sıra, jandarmanın görevleri hakkında da bilgiler veriliyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA