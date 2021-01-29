Çocuklara ilk yardımı hikayelerle anlatan kitap hazırlandı
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Çocuklara ilk yardımı hikayelerle anlatan kitap hazırlandı

29.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:39
Çocuklara ilk yardımı hikayelerle anlatan kitap hazırlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-9 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve ilk yardımı hikayelerle anlatan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın çocuklara gönderildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-9 yaş grubuna yönelik hazırlanan ve ilk yardımı hikayelerle anlatan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın çocuklara gönderildiğini bildirdi.

Selçuk, kitaba ilişkin bakanlıktaki tanıtım toplantısında, çocukların ruh ve fiziksel sağlıklarının önemli olduğunu kaydetti.

İlk yardım eğitim seferberliği başlatıldığını hatırlatan Selçuk, öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilere de eğitim verileceğini dile getirdi.

Selçuk, ilk yardım bilincinin oluşması amacıyla akademik ve bilimsel metin yerine çocuklar için kahramanların hikayelerinden oluşan bir kitabın hazırlanmasının tercih edildiğini söyledi.

"İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" isimli kitabın Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Selçuk, ilk yardım eğitiminin çocuk yaşlarda başlatılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Kitabın işlevsel sonuçlar doğuracağının farkındayız. Temel sağlık bilgilerine yer verilen kitapta ilkokul ve okul öncesi çağdaki hikaye kahramanlarının günlük hayatta başlarından geçen olaylar da anlatılıyor. Çocuklarımız bu hikayeleri, kahramanların başından geçen olayları okurken ilk yardımın uygulanması noktasında da gelişim sağlayacak. Kitap, çocuklarımıza gönderildi. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağına da yüklenecek."

UNICEF'in finansal destek verdiği kitabın hazırlanmasında çocuk sağlığı uzmanlarının, hemşirelerin, öğretmenlerin yer aldığını aktaran Selçuk, kitabın çocukların ilk yardım kültürüyle tanışmalarını sağlayacağına dikkati çekti.

Selçuk, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitabı hazırlayanlardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Didem Aliefendioğlu ise kitabın bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Aliefendioğlu, çarpma, yanık, kanama, boğulma gibi ilk yardım gerektiren olaylarla karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin anlatıldığı kitapla, 112'yi arayarak doğru bilgi vermenin sağlanmasının da amaçlandığını ifade etti.

Kitabı okuyan çocuklardan Bakan Selçuk'a teşekkür

Konuşmaların ardından Selçuk, Karabük, Giresun, Iğdır ve Osmaniye'de yaşayan, kitabı okuyan çocuklar ve aileleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Çocuklar ve aileler kitaptan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan Selçuk'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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