Çocuklara Hırsızlık Yaptırdıkları İddiası

Elazığ'da 2 çocuğa hırsızlık yaptırdıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkezde bulunan binaların birinci katlarındaki dairelerde hırsızlık olaylarında artış gözlemlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, hırsızlık olaylarının çocuklar tarafından gerçekleştirildiği, çalınan malzemelerin ise yaşı büyük şahıslar tarafından elden çıkarıldığı belirlendi.

Telefon dinleme ve teknik takip sonucu Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük çocuklar, adli kontrol tedbiri uygulanarak Çocuk Esirgeme Yurduna teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, 2 çocuğa 36 ayrı evden hırsızlık yaptırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 14 evden çalınan bazı eşyalar ele geçirildi.