Çocuklara hırsızlık yaptırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı Kırşehir'in Kaman ilçesinde çocuklara hırsızlık yaptırdığı ileri sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çocuklara hırsızlık yaptırdığı ileri sürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, ev ve iş yerlerinde değerli eşya çalınması olayı üzerine Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından olayın faillerinin M.B. (16) A.Ü. (16) olduğunu belirleyen ekipler, ilçe merkezindeki suçüstü yakaladığı zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesine sevk edilen çocuklar ifadelerinde, hırsızlığı kendilerine tehditle G.E.'nin yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine polis G.E.,'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bekçiler tarafından yakalanan G.E., suçlamaları kabul etmedi. İlçe Emniyetinde alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan tehdit ile hırsızlık yapan çocuklar, da çıkarıldıkları mahkeme tarafından sabah tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA