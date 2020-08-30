Çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun
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Çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun

Korona virüs salgını nedeniyle Malatya'nın Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun verildi.

Çocuklara hijyen artırıcı oyuncaklı sabun
30.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:26

Korona virüs salgını nedeniyle Malatya'nın Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri tarafından çocuklar için hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunlar geliştirildi. Gençler, Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi yetkilileri ile birlikte Yeşilyurt İlçesi Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabunlar ve maske dağıttı.

"Korona virüs nedeniyle çocuklara hijyen arttırıcı sabun dağıtıyoruz"

Hijyen arttırıcı sabun dağıtan ekipte bulunan Emirhan Belli, yaptıkları çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve bizlerin sponsorluğunda İstanbul'da firma olarak sabun üretimi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, çocuklardaki hijyen alışkanlığını arttırabilmektir. Çünkü çocuklar hijyenin öneminin farkında değiller. Korona virüsün farkında değiller. Doğu bölgelerindeki çocuklara, ürettiğimiz hijyen artırıcı oyuncaklı sabunları göndermekteyiz "ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Elazığ, Hakkari ve Mardin'de çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabun gönderdiklerini söyleyen Belli, "Türk Kızılay Yeşilyurt Şubesi birlikte Yeşilyurt İlçesine Bağlı Kiltepe Mahallesinde çocuklara sabun dağıtıyoruz. Kendimiz ürettik. Laboratuvarımızın hijyen alanında Sağlık Bakanlığından sertifikamız var. Laboratuvar testinde geçirilmiş sabunlarımız temizlik için ideal. Çocuklarımız oyuncaklara meraklı olduğundan dolayı 6 kişilik ekibimizle birlikte çocukların dikkatini nasıl çekeriz dedik. Hijyen konusunda sabun ürettik, çocuklara dağıtıyoruz. Sabunlarımızın özelliği, 10 ve 12 defa çocuklar ellerini yıkarlarsa oyuncak çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Türk Kızılay olarak faaliyetlerimiz devam edecek"

Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkan Yardımcısı Meryem Şahin ise, Yeşilyurt İlçesine bağlı Kiltepe Mahallesinde çocuklara hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunların dağıtımına yardımcı olduklarını belirterek, "Böyle güzel bir farkındalığa katıldığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş da, "Türk Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanlığına ve İstanbul'dan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Mahallemize geldiklerinden dolayı mutluyuz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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