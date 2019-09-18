Çocuklara fidan hediye edildi

18.09.2019 15:24

Vezirköprü ilçesinde ilkokul öğrencilerine fidan dağıtıldı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünün "Fidan ile büyü kampanyası" kapsamında öğrencilere fidan verildi.

Fazıl Mustafa Paşa İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerinde Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Karademir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, öğrencilere fidanlarını teslim ederek büyütmelerini istedi.

Kurnaz, öğrenciler ile yaptığı sohbette, fidanı bahçelerine dikmelerini isteyerek, birlikte sağlıklı büyümeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA