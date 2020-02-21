Çocuklara farklı dil metodlarıyla hızlı İngilizce eğitimi

21.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:32

Yabancı dil bilmenin, özellikle de çok akıcı şekilde İngilizce konuşmanın hayatı kolaylaştırdığını belirten Canada Koleji Direktörü Ayşen Karşit, yabancı dil eğitiminde metodların önemli olduğunu vurguladı. Karşit, "Çocuğa yabancı dil öğretebilmek için birden fazla metod bulunuyor. Çocuklar Türkçe düşünmeden hangi dili öğrendiyse o dile göre tepki verebiliyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 verilerine göre Türkiye genelinde 13 ilde toplam 162 özel milletlerarası okul bulunuyor. Bu okullarda toplam 13 bin 603 yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Bu rakamların daha da artmasının beklendiğini söyleyen Canada Koleji Direktörü Ayşen Karşit, 5 yıl önce kurulan ve Kanada tarafından akredite olan Canada Koleji'nin de bunlardan biri olduğunu belirtti. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu vurgulayan Karşit, "Öğrencilerimizin kasım ayında tepkilerini İngilizce vermelerini, mart ayında ise çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni dil metodolojimiz olan ENL. Bu süreçte Türkçe düşünmeden öğrendiği dile göre tepki verebiliyorlar. Bunu da yapabilmelerinin en büyük sebebi okulda yarattığımız ortam" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK DİL ÖĞRENME METODU VAR

Yabancı dil bilmenin, özellikle de çok akıcı şekilde İngilizce konuşmanın hayatı kolaylaştırdığını ve dünyada yaklaşık 1.5 milyar insanın ortalama düzeyde İngilizce konuştuğunu kaydeden Ayşen Karşit, dil öğrenim süreçleriyle ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Dil öğreniminde öğrencinin yabancı dile maruz bırakılma saati ölçülüyor. İkinci ölçülen şey de öğrendiği dili kültürel olarak kullanabilmesi gerektiği. Dolayısıyla bulunulan ortamda o yabancı dili konuşanların olması gerekiyor. Fakat çocuğa yabancı dil öğretebilmek için birden fazla metod bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 'English as a second language' (ESL), bir tanesi English as a foreign language (EFL), bir tanesi English as an additional language (EAL) gibi… Ancak Kanadalı eğitimciler ülkemize geldiğinde İngilizce dil eğitimini ESL değil ENL yani English as a new language olarak öğretmeye karar verdiler. Okulumuza gelen öğrencilerin kasım ayında tepkilerini İngilizce vermelerini, mart ayında ise çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmelerini sağlıyoruz. Bunun en önemli nedeni dil metadolojimiz olan ENL. Çocuklarımız Türkçe düşünmeden hangi dili öğrendiyse o dile göre tepki verebiliyorlar bu sürecin sonunda. Bunu da yapabilmesinin en büyük sebebi okulda yarattığımız ortam."

"BİR KERE ÖLÇMEK YANILGIYA DÜŞÜRÜYOR"

Öğretebilme metodolojisinin de çok önemli olduğunu ifade eden Karşit, "Buradaki öğretmenlerimizin hepsi sertifikalı ve tecrübesi olan eğitimciler. Bilginin karşıya aktarımı çok önemli. Bunun için sadece kitaplar değil, aktiviteler, kültürel oyunlarla beraber desteklenmesi, bunun da ölçülmesi gerekli. Ölçmeyi bir kere yapmak bizi yanılgıya düşürür. Bu sebeple öğrencilerimizi sürekli bir değerlendirmeye alıyoruz. Öğrencileri sınıf içinde ve dışarıda gözlemleme yaparak sürekli bir değerledirmeye tabi tutulması fikir oluşturur. Bunun sonucunda öğrenciye nasıl yardımcı olacağınızı görebilirsiniz" dedi

"YABANCI ÖĞRENCİLERE ANA DİLLERİNDE EĞİTİM FIRSATI"

Yabancı ebeveynlerin çocukları için okul ararken kendi anadillerinde eğitim alabileceği okulları tercih ettiğini vurgulayan Ayşen Karşit, "Yabancı veliler çocuklarına anadillerinde eğitim aldıramıyorsa, en azından İngilizce eğitim veren ve uluslararası akredite olmuş bir okula göndermeyi istiyorlar. Biz okul olarak Kanada tarafından akredite edildik. Aynı zamanda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyız" diye konuştu.

Kanada'nın PISA skorlarında her sene ilk 10 ülke arasında yer aldığını anımsatan Ayşen Karşit, "Tüm bunların yanı sıra Kanada'nın istikrarlı başarı grafiği diğer ülkelere akredite olan okullardan bizi ayıran en büyük özellik. Bu nedenle eğitimlerimiz Kanada müfredatına göre veriliyor. Kanadalılar birçok ülkeyi inceledikten sonra 8 yılda bu müfredatı oluşturmuşlar. Oluşturulan bu müfredat diğerlerine göre en güncel olanı. Tüm dünyada en çok tercih edilen müfredat Kanada'ya ait" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA