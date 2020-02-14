"Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin"

14.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:35

ÇOCUKLARDA diş fırçalama alışkanlığının kazanılması için, aileler tarafından yönlendirilmesi önem taşımaktadır. Tek başına diş fırçalayan çocuklar çoğunlukla sadece dişlerin görünen ve kolay ulaşılan yüzlerini fırçalayabilirler. Bunun diş çürüklerine neden olduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Rukiye Parlak, ayrıca emzik ve biberonun şeker, bal, reçel gibi gıdalara batırılarak uyumadan önce çocuklara verilmesinin de çürük riskini arttırdığını ifade etti.

Dt. Parlak, diş fırçalamanın okul çağına kadar anne baba yardımı ve kontrolünde olması gerektiğini ve çürüklerin önlenmesi için dişlerin ara yüzleri ve çiğneyici yüzeylerinin de temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Çocuğun kullandığı diş fırçasının yaşına ve ağız büyüklüğüne uygun olmasının önemli olduğunu vurgulayan Emsey Hospital Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı Dt. Rukiye Parlak, diş fırçalama alışkanlığının çocukluk döneminde kazandırılması gereken bir alışkanlık olduğunu ve sağlıklı dişler için sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce, etkili bir fırçalama işleminin yeterli olacağını söyledi.

"GECE BESLENMELERİ BİBERON ÇÜRÜKLERİNE NEDEN OLUR"

Bebeklik döneminde ve üç yaşına kadar çocuklarda diş macunu kullanılmaması gerektiğini, üç yaşından büyük çocuklar için de yaşa uygun özel diş macunlarının tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Emsey Hospital Ağız ve Diş sağlığı uzmanı Dt. Rukiye Parlak, özellikle annelerin sıklıkla yaptığı bir hata olan emzik ya da biberonun şeker, bal, reçel vb. gibi gıdalara batırılarak çocuklara uyumadan önce verilmemesi gerektiğini söyledi. Parlak "Aksi halde çocuk biberonla uyku boyunca kalır ve ağızda sürekli şeker varlığı süt dişlerinde çürüklere neden olur, bu çürüklere de biberon çürüğü denir." dedi. Çürük oluşmasını önlemek için koruyucu tedavilerin uygulandığını aktaran Rukiye Parlak, fissür örtücü ve flor uygulamasını anlattı.

"KORUYUCU TEDAVİLER UYGULANABİLİR"

Sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmak için uygulanan diş fırçalama, diş ipi ve ağız gargaralarının kullanımının son derece önemli olduğunun altını çizen Dt. Rukiye Parlak; uygulanan farklı koruyucu yöntemlerin de olduğunu ifade etti. Diş çürüklerinin, genellikle azı ve küçükazı dişlerinin çiğneyici yüzlerinde bulunan fissürlerin temizlenememesinden kaynaklandığını aktaran Parlak, diş yüzeyindeki bu girinti ve oyukların tamamını örten bir materyalle çürüğün önlenmesine yönelik yapılan Fissür uygulaması olduğunu söyledi.

Dt. Rukiye Parlak, sıvı bir dolgu olan fissür örtücü ile bu olukların üzerinin kapatılıp, o bölgeye mikrop, yemek artığı gibi şeylerin sızması engellenerek çürüğün önlenebildiğini belirtti ve şunları söyledi: "Bu işlem, 6 yaşından itibaren çıkan kalıcı azı ve küçükazı dişlerine uygulanabilir. Yapılan klinik uygulamalar sonucunda bu yöntemle yapılan tedavilerde çürük oluşumunun yüzde 70-80 oranında azaldığı görülmüştür. Çürüğü engellemenin başka bir yolu da dişlere topikal flor uygulamasıdır. Bu uygulamayla dişlerin çürüklere karşı direncinin artırılması amaçlanır. Bilindiği gibi flor tüm ağız bakım ürünlerinde de bulunan bir maddedir. Diş hekimleri tarafından kullanılan formu özellikle diş çürüğüne yatkın bireylerde belli periyotlarla uygulandığında çürüklerin oluşmasını engellemeye yönelik sonuçlar vermektedir. Uygulama sıklığı ve miktarı uzmanlar tarafından bireyin yaşına ve çürük oluşum riskine göre belirlenebilmektedir."

Kaynak: DHA