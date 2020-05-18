Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Çocukların çevreden maruz kaldığı zararlı maddelerden korunabilmesi için el yıkama alışkanlığı kazanması gerekmektedir. Hayvanlara, insanlara, yiyeceklere ve cisimlere dokunan çocukların zararlı maddelerden korunması için ellerini yıkaması gerekir.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?
18.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:48

Kişisel hijyen önlemlerinin önem kazandığı şu günlerde çocukların el yıkama alışkanlığı büyü önem arz ediyor. Peki, çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır? İşte çocuklarınıza el yıkama alışkanlığı kazandırmak için yapmanız gerekenler.

SANTİMETRE KAREDE 4000-6000 BAKTERİ BULUNUYOR

Günlük yaşamın en fazla kirlenen organların başında gelen eller, dıştan temiz gibi görünse de gözle görünmeyen birçok parazit, virüs ve bakteri barındırmaktadır. Elin her santimetre karesinde 4000-6000 bakteri bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, ağza ve göze temas edenlerin yıkanmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

HASTALIKLARDAN KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEM

İshal, zatürre, ishal ve grip gibi hastalıkları önlemede önemli bir işleve sahip olan el yıkama alışkanlığı, vücudun zararlı organizmalar mücadelesinde en etkili yöntemlerdendir. El yıkama ile zararlı organizmalardan yüzde 43-53 oranında korunmak mümkündür.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

ANNE BABALAR ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMALI

El yıkama alışkanlığının çocuklara okul öncesi dönemden itibaren kazandırılması gerekir. Çocukları sık sık el yıkama konusunda telkinde bulunması gereken anne babalar, aynı zamanda onlara rol model olmalıdır. Çocuğun el yıkama alışkanlığı kazanması için birlikte öğrenme yöntemi ene etkili yöntemdir.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Çocukları el yıkama alışkanlığını eğlenceli bir oyun haline getirmek faydalı olacaktır. Oynamayı seven çocuklar, el yıkama alışkanlığını da severek öğrenecektir. Çocuk öğrenmede direniyorsa farklı oyun yöntemleri denenmelidir.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

EN AZ 30 SANİYE

El yıkama basit gibi görünse de belirli kurallara dikkat edildiğinde verimli olacak bir alışkanlıktır.Bilimsel araştırmalara göre el yıkama işleminde mikroplar belirli bir süre yıkamadan sonra elden temizleniyor. Bunun için en az 30 saniye boyunca elin yıkanması gerekiyor.

EL YIKAMA AŞAMALARI

• Eller su ile ıslatılır

• Sabun ileeller iyice ovalanır

• Parmak araları, avuç içleri, parmak uçları,bilek kıvrımları iyice ovalanır

• Eller yıkandıktan sonra temiz havlu ile kurulanır

Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

ELLER NE YIKANIR?

• Yemek hazırlamadan önce

• Yemek sofrası kurmadan önce

• Yemekten önce

• Bebekleri sevmeden önce

• Dışarıdan eve gelindiğinde

• Dişleri fırçalamadan önce

• Tuvaletten sonra

• Çiğ gıdalara dokunduktan sonra

• Oyundan sonra

• Burnu sildikten sonra

• Hayvanları elledikten sonra

• Hapşırıp öksürdükten sonra

• Hasta kişilerle temas ettikten sonra

İlgili Haberler

Kişisel hijyende dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Kişisel hijyende dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi Haber
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Ferdi Tayfur Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 14:47:58. #1.14#
title