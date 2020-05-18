Çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır? Çocukların çevreden maruz kaldığı zararlı maddelerden korunabilmesi için el yıkama alışkanlığı kazanması gerekmektedir. Hayvanlara, insanlara, yiyeceklere ve cisimlere dokunan çocukların zararlı maddelerden korunması için ellerini yıkaması gerekir.

Kişisel hijyen önlemlerinin önem kazandığı şu günlerde çocukların el yıkama alışkanlığı büyü önem arz ediyor. Peki, çocuklara el yıkama alışkanlığı nasıl kazandırılır? İşte çocuklarınıza el yıkama alışkanlığı kazandırmak için yapmanız gerekenler.

SANTİMETRE KAREDE 4000-6000 BAKTERİ BULUNUYOR

Günlük yaşamın en fazla kirlenen organların başında gelen eller, dıştan temiz gibi görünse de gözle görünmeyen birçok parazit, virüs ve bakteri barındırmaktadır. Elin her santimetre karesinde 4000-6000 bakteri bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, ağza ve göze temas edenlerin yıkanmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.

HASTALIKLARDAN KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEM

İshal, zatürre, ishal ve grip gibi hastalıkları önlemede önemli bir işleve sahip olan el yıkama alışkanlığı, vücudun zararlı organizmalar mücadelesinde en etkili yöntemlerdendir. El yıkama ile zararlı organizmalardan yüzde 43-53 oranında korunmak mümkündür.

ANNE BABALAR ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMALI

El yıkama alışkanlığının çocuklara okul öncesi dönemden itibaren kazandırılması gerekir. Çocukları sık sık el yıkama konusunda telkinde bulunması gereken anne babalar, aynı zamanda onlara rol model olmalıdır. Çocuğun el yıkama alışkanlığı kazanması için birlikte öğrenme yöntemi ene etkili yöntemdir.

EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Çocukları el yıkama alışkanlığını eğlenceli bir oyun haline getirmek faydalı olacaktır. Oynamayı seven çocuklar, el yıkama alışkanlığını da severek öğrenecektir. Çocuk öğrenmede direniyorsa farklı oyun yöntemleri denenmelidir.

EN AZ 30 SANİYE

El yıkama basit gibi görünse de belirli kurallara dikkat edildiğinde verimli olacak bir alışkanlıktır.Bilimsel araştırmalara göre el yıkama işleminde mikroplar belirli bir süre yıkamadan sonra elden temizleniyor. Bunun için en az 30 saniye boyunca elin yıkanması gerekiyor.

EL YIKAMA AŞAMALARI

• Eller su ile ıslatılır

• Sabun ileeller iyice ovalanır

• Parmak araları, avuç içleri, parmak uçları,bilek kıvrımları iyice ovalanır

• Eller yıkandıktan sonra temiz havlu ile kurulanır

ELLER NE YIKANIR?

• Yemek hazırlamadan önce

• Yemek sofrası kurmadan önce

• Yemekten önce

• Bebekleri sevmeden önce

• Dışarıdan eve gelindiğinde

• Dişleri fırçalamadan önce

• Tuvaletten sonra

• Çiğ gıdalara dokunduktan sonra

• Oyundan sonra

• Burnu sildikten sonra

• Hayvanları elledikten sonra

• Hapşırıp öksürdükten sonra

• Hasta kişilerle temas ettikten sonra