Çocuklara Dev Sömestir Sürprizi

İzmir Optimum AVM, karnesini alan minikleri unutamayacakları bir yarıyıl sürprizi hazırladı.

İzmir Optimum AVM, 19 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında tüm minik ziyaretçilerini LEGO'nun renkli dünyasıyla buluşturacak. Gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, Star Wars'un efsane karakteri Robot R2-D2'yi hayallerini kullanarak birlikte yapacak. LEGO ve Star Wars'un birlikte kurguladığı programda çocukların, keyifli bir tatil geçirmesi beklenirken, 2,5 metrelik dev robot R2-D2 LEGO yapım etkinliği, tüm çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

Etkinliklerin ise sömestir tatili boyunca 10.00 ile 22.00 saatleri arasında İzmir Optimum AVM'de gerçekleştirileceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA