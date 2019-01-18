Çocuklara Dev Sömestir Sürprizi
İzmir Optimum AVM, karnesini alan minikleri unutamayacakları bir yarıyıl sürprizi hazırladı.
İzmir Optimum AVM, karnesini alan minikleri unutamayacakları bir yarıyıl sürprizi hazırladı.
İzmir Optimum AVM, 19 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında tüm minik ziyaretçilerini LEGO'nun renkli dünyasıyla buluşturacak. Gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, Star Wars'un efsane karakteri Robot R2-D2'yi hayallerini kullanarak birlikte yapacak. LEGO ve Star Wars'un birlikte kurguladığı programda çocukların, keyifli bir tatil geçirmesi beklenirken, 2,5 metrelik dev robot R2-D2 LEGO yapım etkinliği, tüm çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.
Etkinliklerin ise sömestir tatili boyunca 10.00 ile 22.00 saatleri arasında İzmir Optimum AVM'de gerçekleştirileceği belirtildi. - İZMİR
Kaynak: İHA