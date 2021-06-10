Çocuklara değerler ve ahlak eğitimi nasıl verilmeli?

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi'nden Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, çocuklara gelişim süreçlerinde verilmesi gereken değerler eğitimi konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu.

Ahlak eğitiminde 'Allah seni cezalandırır' gibi söylemler kullanılmamalı!

Değerler ve ahlak eğitiminin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Çocukların ebeveynlerinden gördükleri olumlu ve olumsuz tüm davranışları yapma eğiliminde olduklarını belirten uzmanlar, değerler eğitimi verilirken ebeveynlerin çocuklara doğru örnek olmalarının önemli olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, 'Allah seni cezalandırır' gibi korkutucu söylemlerin ahlak eğitimi esnasında yapılan önemli bir yanlış olduğuna dikkat çekiyor.

Çocuklar için değerler ve ahlak eğitimi önemli

Çocuk gelişiminde değerler ve ahlak eğitiminin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, "Çocuklar, zihinlerinde soyut kavramların oluşmasıyla sorgulamaya, bununla birlikte kavramlar ve ahlaki değerler hakkında sorular sormaya başlıyor. Tekrarlayıcı soruların birçok kez cevaplanmasıyla birlikte farklı soruların ortaya çıkacağı bir döngü kaçınılmazdır. Anne ve babalar, bu soruları çoğu kez doğru şekilde cevapladıklarından emin olamadıklarında ise endişe duyuyorlar. Bu endişenin daha az yaşanması için unutulmaması gereken önemli bir nokta, ailede öngörülen konular hakkında fikir birliğinin olmasıdır." dedi.

Çocukları 'Allah' ile korkutmak yanlış

Bilgiler ve değerler ebeveynler tarafından çocuğa aktarılırken örnek davranışlar sergilemenin yanı sıra sözel anlatımların da uygulanmasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çocuk eğitiminde aile değerlerinin çocuğuna aktarılması bu sayede kolaylık kazanacak, sadece yanlışların değil yanlışlarla birlikte doğruların da öğretilmesi sağlanmış olacaktır. Çocukların ahlak eğitimi sırasında yapılan yanlışlardan bir tanesi Allah ile korkutmaktır. 'Allah seni cezalandırır' şeklindeki söylemler sonucunda çocuklar yoğun bir korku ile birlikte ahlaki değerlere karşı bir yakınlık oluşturmakta güçlük çekiyor." ifadelerini kullandı.

Ebeveynler çocuklara örnek olmalı

Çocuklara ahlak ve değerler eğitimi verilirken bir diğer önemli noktanın ebeveynlerin onlara doğru şekilde örnek teşkil etmesi olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, "Çocuklar ebeveynlerinden gördükleri olumlu ve olumsuz tüm davranışları yapma eğiliminde olurlar. Bu yüzden sadece öğretmenlerle değil, ailesinin de eğitimde etkili olduğu unutulmamalıdır. Ergenlik dönemindeki bireylerin görüşlerine ve düşüncelerine saygı duyulması ve katı bir görüşün benimsenmemiş olması, birey olma yolundaki çocuğun daha iyi anlaşılmasına olanak sağlıyor. Anlaşıldığının ve kendisine saygı duyulduğunun farkına varan birey için süreç daha rahat bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler